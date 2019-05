Ika-pitong Annual Blood Drive isinagawa ng UPOU

Ulat ni Naomi Mikaela Dano

Mahigit kumulang 60 na tao ang dumalo sa ika-pitong taunang blood drive ng University of the Philippines Open University (UPOU) na may temang “I helped save lives; I gave hope” noong ika-10 ng Abril. Nagsimula ang programa ng alas-otso y medya ng umaga at nagtapos ng alas-kwatro ng hapon sa Oblation Hall ng nasabing unibersidad.

Ang programang ito ay pinangunahan ni Ms. Emely Amoloza, isang Administrative Officer ng UPOU. Naging inspirasyon niya ang kanyang yumaong anak upang itaguyod ang blood drive na ito na kanyang itinataon tuwing Abril.

“Noong time na ‘yun hindi naman kami nahirapan kumuha ng dugo, pero makikita mo yung need and importance (pangangailangan at importansya) ng pagkakaroon ng suplay ng dugo”, kanyang ipinaliwanag.

Nabanggit rin ni Amoloza na isa itong pasasalamat sa dating tulong na nakuha ng kanyang pamilya, at isang paghahatid ng tulong sa ibang nangangailangan at mangangailangan.

Isa sa mga nagbigay donasyon sa programa ay si Rodolfo Pullian, isang 27-taong gulang na first time donor.

“Minsan kasi sasabihin natin wala na tayong kayang itulong, pero yung simpleng pag-donate natin ng dugo can give hope and if possible, can extend someone’s life”, sabi ni Pullian.

Dagdag pa niya, responsibilidad daw ng mga tao ang tumulong maging sa mga maliliit at simpleng paraan dahil ito ay mayroong malaking epekto sa ibang tao.

Hindi lahat ng dumalo ay pinayagan na magbigay donasyon ng dugo. Ang blood drive na ito ay mayroong sinusunod na mga alituntunin para matiyak na ligtas ang mga balak magdonate ng dugo at maganda ang kalidad ng dugong kanilang ibabahagi sa ibang tao. Kabilang sa mga pwedeng magdonate ay ang mga sumusunod:

mayroong tulog na hindi bababa sa anim na oras

walang singaw, sugat, o gasgas, kahit gaano pa ito kaliit

walang bagong tattoo

walang ininom na gamot sa loob ng apat na araw

hindi nabakunahan sa loob ng apat na araw

hindi uminom ng alak, o anumang inuming may alkohol sa nakalipas na 24 oras

walang sakit tulad ng kanser, sakit sa puso, diabetis, at iba pa.

hindi bababa sa 50 kilos ang timbang

hindi nagdadalang tao o buntis

kasalukuyang walang buwanang dalaw

Isa si Cristelle Katigbak sa mga dumalo ngunit hindi pinayagan magbigay ng dugo dahil siya ay may buwanang dalaw.

Ayon kay Katigbak, simula 2017 ay sinusuportahan na nila ang programang ito, sa kadahilanang gustong makatulong sa ibang tao, gaya ng tulong na nakuha ng pamilya nila noong kinailangan ng dugo ang kaniyang biyenan.

Aniya’y isa lang itong maliit na bagay na magbibigay ng malaking tulong sa ibang tao.

Ang mga dugong makakalap sa programa ay ibibigay sa Philippine Red Cross upang maipamahagi sa mga nangangailangan saan mang panig ng bansa. Ang sampung porsiyento sa mga ito ay maaring hingiin ng UPOU kung kailanganin man nila ito.

Kung nais ninyong makilahok sa kanilang susunod na blood donation drive, at para narin sa mga karagdagan pang impormasyon, maaari kayong magtungo sa UPOU o tumawag sa numerong (049) 536-6001 at hanapin si Emely Amoloza.