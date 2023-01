Bulilit-bulilit, Ba’t ka Maliit: Banta ng Seguridad sa Pagkain sa Kalusugan ng mga Bata

Ulat ni Raizza Acuzar

Ang lalawigan ng Occidental Mindoro ay matatagpuan sa Timog Luzon at Hilagang Kanluran ng Visayas at ito ang pinakamataas na prodyuser ng palay sa Rehiyon IV-A at IV-B. Bagaman nangungunang probinsya ang Occidental Mindoro sa paggawa ng pagkain, nananatili ito sa mga may matataas na kaso ng kakulangan sa seguridad ng pagkain at nutrisyon partikular sa mga bata sa pre-school. Isang pangunahing dahilan ng kakulangan sa kalusugan ng kabataan ay kahirapan.

Ang seguridad sa pagkain, noon pa man, ay isang seryosong problema na sa Pilipinas, kung saan ay may milyun-milyong bata ay hindi nakakatanggap ng sapat na pagkain at mayroong kakulangan sa nutrisyon.

Noong 2020, sina Bullecer at dela Luna ay nagsagawa ng pag-aaral kung saan natuklasan nila na ang kawalan ng katiyakan sa suplay ng pagkain ay may pataw na banta sa paglaki ng mga batang preschool sa Occidental Mindoro. Natuklasan din ng pag-aaral nila na ang pagiging kulang sa timbang ng mga preschool na bata ay pitong beses na mas mataas kung ang sambahayan ay walang katiyakan ang suplay sa pagkain.

Ayon sa kanilang pag-aaral, ang isang batang preschool ay nagiging kulang sa nutrisyon dahil hindi sapat o hindi naaangkop ang pagkain, kalusugan, at pangangalaga sa kanila. Maaari rin na ang mga pamilyang kinabibilangan nila ay nabubuhay sa kahirapan at walang access sa masustansiyang pagkain tulad ng sariwang prutas at gulay.

Food Insecurity bilang Banta sa Paglaki ng Bata

Sa probinsiya ng Occidental Mindoro ay maraming komunidad na makukuhanan ng pagkain tulad ng produktong pang-agrikultura at pandagat. Ngunit ang heograpikal na lokasyon nito bilang isang nakahiwalay isla ay isang hamon. Bukod sa kawalan ng katiyakan ng trabaho at kita, marami rin ang mga lugar na may mataas na peligro para sa mga natural na sakuna tulad ng pagguho ng lupa, pagbaha, bagyo, at daluyong na madalas bumisita sa bansa.

Nauugnay ang probinsiya sa kakulangan ng pagkain dahil ito’y agad na kinakalakal sa mga kalapit na rehiyon bilang mga hilaw na materyales na may kaunti o walang karagdagang halaga.Walang malawak na pasilidad para maging imbakan ng sariwang ani at may kamahalan naman ang mga sariwang prutas at gulay.

Bukod dito, ang pagtaas sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin ay humahadlang sa kakayahan ng residente na matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Ang mababang kapangyarihan sa pagbili ay nagreresulta rin sa posibilidad na bawasan ng mga magulang ang kalidad at dami ng pagkain ng kanilang mga pamilya na upang makaraos sa araw-araw.

Ang food insecurity ay tinukoy ng UN FAO bilang isang situwasyon kung saan ang tao ay walang sapat na mapagkukunan ng ligtas at masustansyang pagkain na kinakailangan sa normal na paglaki, pagkakaroon ng aktibo, at malusog na buhay.

Ayon sa pag-aaral nina Bullecer at dela Luna (2020), ang food insecurity ay maaaring sanhi ng hindi pagkakaroon ng pagkain, hindi abot-kayang pagkain, at hindi pantay na pamamahagi ng pagkain sa probinsya. At ang kawalan ng katiyakang suplay pagkain ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mahinang nutrisyon o undernutrition.

Ang katayuan sa nutrisyon ay tinukoy bilang ang kalagayan ng kalusugan ng isang tao na naiimpluwensyahan ng paggamit ng katawan ng mga sustansya mula sa pagkain. Kapag may kakulangan o labis na paggamit ng isa o higit pang nutrients sa ating katawan, ito ay humahantong sa estado ng imbalance sa katawan. Ang kondisyong ito ay kilala bilang malnutrisyon. Ang underweight, stunting, at wasting ay ginagamit upang sukatin ang nutritional imbalance na nagreresulta sa undernutrition at overnutrition.

Batay sa datos ng Department of Science and Technology noong 2015, isa ang Occidental Mindoro sa mga probinsiya na may ang pinakamataas na kaso ng malnutrisyon dahil ito ay nahaharap sa kakulangan ng sapat ng suplay ng pagkain, pasilidad pang-kalusugan, paaralan, pulisya, at suporta sa kapakanang panlipunan.

May tatlong pangunahing sukatan ang malnutrisyon sa mga bata. Una ang stunting o pagkabansot, ito ang pagiging masyadong maikli or maliit para sa edad. Ito ay maaaring sanhi kakulangan sa nutrisyon ng bata, kundisyon ng ina sa panahon ng pagbubuntis, o kaya naman impeksyon na nakuha sa kapaligiran.

Ikalawa ang wasting o ang pagiging lubhang payat para sa angkop na taas ng bata. Ito ay isang senyales ng mabilis na pagbaba ng timbang ng mga bata at nauugnay sa diyeta at nutrisyon, at impeksyon ng bata. Ikatlo naman ang underweight o kulang sa timbang na nangangahulugang mababa ang timbang ng bata para sa kanyang edad. Ang mga sukatang ito ay may malaking epekto sa paglaki at pansariling kaunlaran ng mga kabataan. Ang mahinang nutrisyon ay makabuluhang hadlang na maari rin magdulot ng mga panganib sa kalusugan ng mga bata.

Ayon pa sa World Health Organization, ang sitwasyon tulad ng pagkabansot ay maaraing resulta ng hindi sapat na nutrisyon at paulit-ulit na pagkakaroon ng impeksyon sa unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. At ang mga batang may ganitong kondisyon ay hindi gaanong mahusay sa paaralan at kumikita ng mas mababang sahod bilang mga nasa hustong gulang na maaaring maging sanhi ng patuloy ng ikot ng kahirapan at malnutrisyon sa susunod na henerasyon.

Ang Philippine Development Plan (2017) ay nagtakda rin ng pangnutrisyong layunin na mabawasan ang pagkalat ng stunting sa mga batang wala pang limang taong gulang hanggang 21.4% pagsapit ng 2022. Ngunit, sa loob ng halos limang taon, halos hindi pa ramdam ang pagpapabuti sa paglaganap ng undernutrition sa Pilipinas.

Ayon sa United Nations Children’s Fund, nalulugi ang Pilipinas ng P224 bilyon kada taon dahil sa undernutrition. Sa bawat P49.75 na ipinuhunan sa programa ng nutrisyon, ang ekonomiya ay makatipid ng P597 sa mga nakalimutang kita at mga gastusin sa kalusugan. Bukod pa dito, ang paglaki ng bata ay isang mahalagang tagapagpahiwatig ng katayuan sa nutrisyon at kalusugan ng populasyon.

Palatandaan sa Problemang Pangkalusugan

Ayon sa pag-aaral nina Bullecer at dela Luna (2020), ang pinakamalaking proporsyon ng mga bata mula sa komunidad ng Occidental Mindoro ay umaasa sa nutrisyon na may kumbinasyon na kanin-isda-gulay. Ang karaniwang mga pagkain na kinakain ng mga batang preschool ay nasa kategorya ng tubers, karne, pagkaing-dagat, taba, mga prutas at gulay na mayaman sa Vitamin A, at iba pang mga prutas na mayaman naman sa iba pang micronutrients.

Ang kawalan ng seguridad sa pagkain ay hindi lamang nakakaapekto sa dami ng pagkain na kinakain ng mga bata ngunit nakakaimpluwensya din sa kanilang pagpili ng makakain. Ang mga palatandaan ng maagang pagsisimula ng undernutrition ay maaaring hindi malinaw sa simula; gayunpaman, maaaring lumala ang mga sintomas kapag pinatagal at hindi ginagamot. Ang ilang mga indikasyon ng malnutrisyon ay kinabibilangan ng (1) biglaang pagbaba ng timbang, (2) nanunuyo at nagbibitak na balat, (3) pagdurugo ng gilagid, (4) paghina ng kalamnan at buto, (5) paglaki ng tiyan, at (6) paghina ng baga.

Upang matukoy kung ang timbang ng iyong anak ay proporsyonal sa kanyang edad, kasarian, at taas, maaaring kumonsulta sa doktor o center at humiling ng pagsukat ng kanyang body mass index (BMI).

Ang malnutrisyon sa mga bata ay isang nangungunang panganib kaya importante na matugunan ang mga karagdagang pangangailangan sa nutrisyon sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Mayroon ding masustansiya at abot-kayang pang-araw-araw na pagkain tulad ng kamote, madahong mga gulay, sagin, isda, at mga prutas na sitrus o maaasim. Mainam rin na linisin ang mga kagamitan, basong inumin at kagamitan sa pagluluto upang maiwasan ang kontaminasyon ng pagkain ng mga bata. Maiging bawasan din ang pagkonsumo ng mga matatamis at iba pang naprosesong pagkain na nagbibigay ng kaunti o walang nutritional value sa mga diyeta ng mga kabataan.

Tugon sa Malnutrisyon

Ayon kina Bullecer at dela Luna (2020), ang pagkakaugnay ng seguridad sa pagkain sa tangkad at timbang para sa edad ng mga batang preschool ay maaaring maging pundasyon upang maiayos ang suporta ng pamahalaan, pag-uuri ng komunidad, etnisidad, at kondisyon ng pamumuhay sa Occidental Mindoro. Ang mga estratehiya sa seguridad sa pagkain at nutrisyon ay dapat na nakatuon sa mismong komunidad.

Ayon pa sa datos mula sa pag-aaral na isinagawa nina Gonzales, A. & Salvador, M. (2020), ang Occidental Mindoro ay nangangailangan ng iba’t ibang programa sa nutrisyon upang labanan ang malnutrisyon at mahalagang paigtingin ang edukasyong panlipunan.

Ang mataas na antas ng childhood undernutrition ng Pilipinas ay maaaring humantong sa napakalaking pagkawala ng potensyal ng tao at ekonomiya ng bansa. Ang pagbibigay ng atensiyon sa nutrisyon ng kabataan Mindoreno ay isang pundasyon para sa kaunlaran ng ekonomiya ng buong probinsya.

Ang krisis sa kalusugan ng COVID-19 ay nagkaroon ng malalim na epekto sa mga tao access sa malusog na pagkain, lalo na sa mga mahihirap na bumaba ang kita dahil sa mahabang community quarantine.

Sa kasalukuyan, ang Department of Science and Technology-Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI), na nagpapatupad ng Malnutrition Reduction Program (MRP) mula noong 2011, ay nagsabi na ang isang bata ay nangangailangan ng isang pakete ng DOST-developed complementary food araw-araw. Ang isang pakete ng komplimentaryong pagkain na ginawa ng DOST-FNRI ay nagkakahalaga ng PhP15.00. At ito ay naglalaman ng kailangang nutrisyon ng mga bawat batang stunted sa araw-araw. Ito ay nangangahulugang PhP 54.6M bawat araw para pakainin ang 3.64M na bansot na bata sa loob ng 120 araw ng pagpapakain. Noong nakaraang Marso 2022, ang DOST-FNRI, ay humingi ng tulong sa pribadong sektor at sinabing hindi kayang balikatin ng gobyerno ang responsibilidad na tugunan ang problema ng malnutrisyon nang mag-isa.

Ang United Nations (2015) ay nagtakda ng isang pandaigdigang target bilang bahagi ng Sustainable Development Goals na tapusin ang kagutuman sa 2030. Ngunit sa ngayon ay malayo pa tayo sa pag-abot sa target na ito.

Isinaad nga ni Nanay Maila, isang tindera ng gulay at prutas sa palengke ng San Jose, Occidental Mindoro, “Kawawa ang walang-wala,”.

Sa kabuuan, ang kaligtasan at kalusugan ng mga bata ay kritikal upang sila ay maging produktibong miyembro ng ating lipunan. Maaaring agawin ng undernutrition sa mga batang Pilipino ang kanilang pagkakataon sa isang magandang kinabukasan. Kaya dapat may mabago, hindi lamang sa mga programa sa nutrisyon, kundi pati na rin sa sistema ng kalusugan, edukasyon, tubig at sanitasyon, kabuhayan at proteksyon ng susunod na henerasyon.

