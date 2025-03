Ikalawang ABS-CBN Campus Patrol, idinaos sa UPLB

Ulat ni John Raven M. Guardian

Idinaos ang ikalawang ABS-CBN Campus Patrol noong Marso 3, 2025, sa D.L. Umali Hall, University of the Philippines Los Baños (UPLB) na dinaluhan ng mahigit 300 mag-aaral mula sa iba’t ibang paaralan sa Laguna at mga karatig-lalawigan. Ang programa ay may layuning hubugin ang kabataan sa responsableng pamamahayag at ipaalam kung paano ginagampanan ng midya ang papel nito sa pagpapalaganap ng tama at makabuluhang impormasyon.

Sa pangunguna ng ABS-CBN News, katuwang ang Youth Development Affairs Office of Laguna at The UP Community Broadcasters’ Society Inc., itinampok sa forum ang mahahalagang diskusyon ukol sa fact-checking, mobile journalism, malikhaing pagkukwento, at ang papel ng social media sa pagbabalita.

Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyang-diin ni Mark Lester Chico, direktor ng UPLB Public Relations Office, ang kahalagahan ng tamang kaalaman at pagsasanay sa journalism. “Iba pa rin talaga kapag natututo tayo sa mga experience ng mga taong gumagawa ng everyday news, lalo na sa mga future journalist, reporters, at news anchors ng bansa,” aniya.

Samantala, ipinaalala ni Francis Toral, pinuno ng ABS-CBN Integrated News, ang mahalagang papel ng midya sa pagbibigay ng boses at kaalaman sa mamamayan. Ayon sa datos na kanyang nakuha, 79% ng mga Pilipino—o 8 sa bawat 10 Pilipino—ay may access sa internet, at 97% sa kanila ang gumagamit nito upang magbasa, manood, at makinig ng balita. Sa bilang na ito, 96% ang kumukuha ng balita sa Facebook, habang 76% naman ang gumagamit ng YouTube bilang mapagkukunan ng impormasyon. Samantala, nananatili pa ring mahalaga ang tradisyunal na midya, kung saan 83% ng mga Pilipino ang nanonood ng TV para sa balita, 73% ang nanonood ng balita sa internet, 34% ang nakikinig sa radyo, at 1% lamang ang kumukuha ng balita mula sa dyaryo.

Nagbahagi ng kaalaman at karanasan ang ilang batikang mamamahayag ng ABS-CBN News upang ipaliwanag ang mga hamon at responsibilidad ng pagiging isang mamamahayag sa makabagong panahon.

Ayon kay Jeff Canoy, chief ng mga reporter ng ABS-CBN News, mahalagang maging matapang at mapanuri ang mga mamamahayag sa paghahatid ng balita, lalo na sa panahon ng krisis. “To be a journalist is to be a storyteller, our job is to tell people what’s going on, to tell them stories about events near and far, development both earthshaking and merely amusing,” aniya.

Ipinaliwanag naman ni Ariel Rojas, resident meteorologist ng ABS-CBN News, ang kahalagahan ng agham sa pagbabalita ng klima at kalamidad. Ayon sa kanya, “Ang extreme weather it needs to hold space sa media because weather can cause so much devastation and it can lead to loss of life and property.”

Binigyang-diin naman ni Dabet Panelo, chief content aggregator ng Bayan Mo, iPatrol Mo, ang papel ng citizen journalism sa pagpapalaganap ng impormasyon.

Ayon sa kanya, “Ang bawat isa sa atin ay maaaring maging bahagi ng pagbabalita, ngunit may responsibilidad tayong tiyakin na tama at makabuluhan ang ating ibinabahagi.”

Bukod sa mga talakayan, isang journalism booth ang itinayo sa venue upang bigyan ng aktwal na karanasan ang mga estudyante sa pagiging isang field reporter. Tampok dito ang mock newsroom, teleprompter, at live reporting simulation kung saan sinubukan ng mga kalahok ang pagbabasa at paghahatid ng balita nang real-time.

Dumalo ang mahigit 20 paaralan mula sa Laguna at iba pang lugar, kabilang ang University of the Philippines Los Baños (UPLB), University of the Philippines Open University (UPOU), Laguna University, Pamantasan ng Lungsod ng San Pablo, Faith Colleges, STI College, Colegio de San Juan de Letran Calamba, St. Vincent College of Cabuyao, Calamba City Science Integrated School, Plaridel Integrated NHS, St. Ignatius Academy Biñan Campus, San Pablo City Science Integrated High School, Biñan Integrated National High School, Cristobal S. Conducto Memorial Integrated National High School, PUP Biñan, Luis Y. Ferrer Jr. Senior High School, Philippine Merchant Marine School Las Piñas City, Recto Memorial National High School, Balian Integrated National High School, Asian Institute of Technology Science and Arts. Dumalo rin ang ilang walk-in registrants mula sa iba’t ibang panig ng Laguna.

Sa kanyang pangwakas na pananalita, binigyang-diin ni Marius Cristan Pader, chief anchor ng UP Community Broadcasters’ Society Inc., ang papel ng kabataan sa pagpapanatili ng malayang pamamahayag. Ayon sa kanya, “Kayo ang mga future journalist ng ating bayan, baunin ninyo, dalhin ninyo, itong mga natutunan ninyo at siyempre i-share niyo na rin sa inyong mga kamag-aral.”

Ayon sa mga organizer, magpapatuloy ang Campus Patrol sa iba pang unibersidad sa buong bansa upang mas marami pang kabataan ang mahubog bilang mapanuri, responsableng mamamahayag at tagapagtaguyod ng katotohanan.