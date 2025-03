Sining at kultura ipinagbunyi sa ‘Likha’t Laya’

Ulat ni Josh Stephen Astillero

Upang tipunin at kilalanin ang mga kultural na grupo ng Los Baños, ang UPLB Office for Initiatives in Culture and the Arts (UPLB OICA), kasama ang Kulturang Ugnayan ng Kabataan Alay sa Bayan (KULAYAN UPLB), ay isinagawa ang “Likha’t Laya: The UPLB Fringe Cultural Night” sa DL Umali Auditorium noong ika-22 ng Pebrero 2025. Ito ang pangwakas na aktibidad ng UPLB para sa National Arts Month.

Pormal na binuksan ang programa ni Gab Carmelo, Director of Public Relations ng KULAYAN – UPLB, na kinilala ang mga taong patuloy na gumagawa at ipinaglalaban ang sining.

Ibinahagi naman ni Prop. Jayson Pozon, presidente ng All UP Academic Employees Union – Los Banos (AUPAEU), ang kahalagahan ng sining sa pagpapalakas ng mga adbokasiya at panawagan ng masa. Kanya ring inimbitahan ang mga kalahok na sumali at humanay sa paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power.

Ang sumunod na tagapagsalita ay si Geraldine Balingit mula sa Lupa ay Buhay (LAB) na idiniin kung paano ginagamit ang sining upang isulong ang mas maayos na suporta sa mga katutubong magsasaka.

Nagkaroon naman ng mga pagtatanghal mula sa iba’t ibang mga kultural na grupo tulad ng Sinag ng Kabataan sa Tartaria, Hamon ng Himig UPLB, Harmonya: The String Ensemble of UPLB, Umalohokan Inc., at UPLB Street Jazz Dance Company (UPLB SJDC), at mga lokal na artista tulad nina Ka Armand mula sa Tulisanes, Louie Tan, at Ian Lomongo ng Concerned Artists of the Philippines (CAP) – Los Baños Chapter.

Nagtapos ang programa sa isang mensahe mula kay Prop. Laurence Castillo, direktor ng UPLB OICA, na iminungkahi ang kanyang suporta sa pagbibigay ng espasyo para sa mga estudyanteng alagad ng sining.

Layunin ng UPLB Fringe 2025: Likha’t Laya na itampok ang sining bilang isang mapagpalayang puwersa, kung saan nagsasama-sama ang mga estudyante at mga artista mula sa loob at labas ng unibersidad upang palakasin ang panawagan para sa pagpapaunlad ng sining sa komunidad.