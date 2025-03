Jubileeville Homeowners Association, inilunsad ang ikalawang linggo ng Saturday Market sa kanilang subdibisyon

Ulat ni Charisse Samantha Torres

Ginanap noong Marso 15, 2025 ang ikalawang linggo ng Saturday Market sa Jubileeville Subdivision, Bay, Laguna. Ang inisyatibang ito ay nagbibigay ng mas madaling access sa mga pangunahing bilihin at oportunidad para sa maliliit na negosyante sa komunidad.

Inilunsad ang Saturday Market noong Marso 8, 2025 at patuloy na ginaganap tuwing Sabado mula 6:00 AM hanggang 11:30 AM sa tabi ng Jubileeville Bridge na malapit sa University of the Philippines Rural High School (UPRHS). Pinangungunahan ito ng Jubileeville Homeowners Association bilang bahagi ng community development program ng Bayeños Tungo sa Pag-unlad.

Nabuo ang nasabing market group noong Pebrero 2025, ngunit noong Marso 8 lamang ito opisyal na sinimulan bilang regular na pamilihan. Ayon kay Rizalina Tiongco, tagapag-organisa ng Saturday Market, nag-ugat ang inistyatiba mula sa pangangailangan ng mga residente ng mas malapit at abot-kayang pamilihan. “Para matulungan yung mga neighbor… pwede na silang hindi lumabas kasi halos kumpleto na rin naman dito,” pahayag ni Tiongco.

Para sa mga residenteng mamimili, malaking ginhawa ang naidulot ng Saturday Market sa kanila. “Naging highly accessible ang mga fresh, farm-to-table produce, at specialty food items (gaya ng itlog na maalat at kinulob na itik from Victoria) sa amin,” pahayag ni Dolores.

Dahil na rin sa matinding trapiko, mataas na pamasahe, at kakulangan sa pampublikong transportasyon, nahihirapan ang ilang residenteng makapunta sa mga malalayong pamilihan. Ayon kay Aurora Ani, nakatutulong sa kanya ang Saturday Market dahil sa pagiging accessible nito. “Maalwan para sa akin kasi ang dali, hindi na kailangang mamili sa Los Baños dahil nandito na yung mga nabibiling gulay,” aniya.

Para kay Janina Yuson, exercise na rin niya ang pagpunta sa Saturday Market dahil walking distance lang ito sa kanilang bahay. Dito na rin siya bumibili ng almusal.

Nagsimula ang market sa pagtitinda ng mga produkto ng mga residente mismo. Sinundan ito ng pag-imbita rin sa mga tindero mula sa mga kalapit na bayan tulad ng Victoria at Calauan. Ilan sa mga paninda sa Saturday Market ay sariwang prutas, gulay, itlog, tuyong isda, kimchi, kakanin, at iba pang lokal na mga produkto.

Ayon kay Alvin Dolores, malaking tulong ang Saturday Market para sa kanyang mga magulang na may maliit na vegetable farm dahil nakita nila ito bilang pagkakataong makapagbenta ng kanilang mga ani. Bukod sa gulay, nagdagdag din sila ng iba pang pagkaing paninda dahil mahilig magluto ang kanyang ina. Nakatulong din ito sa kanyang mga magulang na senior citizen dahil nagkakaroon sila ng pagkakaabalahan.

Higit pa sa bentahan, nagsisilbi rin and Saturday Market bilang lugar para sa pakikisalamuha at pagpapalakas ng samahan ng komunidad. “Kita rin namin yung tulong ng market sa community-building. Yung mga magkakapitbahay na di na nagkikita sa subdivision dahil busy sa trabaho, may panahon na magkamustahan,” dagdag na pahayag ni Dolores.

Ayon kay Tiongco, malaking benepisyo rin ito sa mga senior citizens dahil nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-bonding sa tuwing araw ng market. “Mga chikahan kasi dito. Dito nagpapangita-pangita ang mga senior… may bonding,” aniya.

Para sa mga nais magtinda sa Saturday Market, may PhP 50 lamang na bayad para sa puwesto. Dahil dito, maraming residente at maliliit na negosyante ang sumusuporta sa pamilihan.

Bagama’t maliit pa lamang ang market sa ngayon, plano ng mga tagapag-organisa na palawakin pa ito sa hinaharap. Kasama sa mga nais nilang idagdag ay ang pagtitinda ng sariwang karne at isda, lutong pagkain, pag-aayos ng tubig at kuryente, at paglalagay ng mga mesa at upuan para sa mga mamimili.

Isa sa mga hamon na kinahaharap nila ay ang paghahanap ng permanenteng puwesto dahil kasalukuyan silang nakikigamit sa e-jeepney terminal. Gayunpaman, positibo ang mga residente sa patuloy na paglago ng Saturday Market dahil sa malakas na suporta at kasiyahan sa komunidad. “Talagang nakakatuwa,” ani Tiongco, “at talagang masaya ang mga residente sa naging tulong ng Saturday Market.”