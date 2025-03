CALABARZON, hindi kabilang sa mga lugar na may election violence

Wala sa mga bayan at lungsod ng CALABARZON na napabilang sa listahan ng 1,619 na Election Areas of Concern. Inilabas ng COMELEC ang listahan sa mga myembro ng media kahapon, Marso 19.

Batay sa color-coding scheme ng ahensya, itinuturing na “red” ang mga lugar na may matinding banta sa seguridad, o may dating naganap na election-related incidents. “Orange” ang mga lugar na may seryosong banta sa seguridad, habang “yellow” ang mga lugar na dating may naganap na election-related incidents. Itinuturing naman na “green” ang mga lugar na walang election-related security concerns.

Sa naunang listahan na inilabas ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia noong Enero 9, may isang lugar sa CALABARZON na nasa ilalim ng “orange” classification, habang may pitong lugar na “yellow” classification. Ngunit sa dokumentong “Summary of election areas of concern as of 11 March 2025” na inilabas kahapon, wala nang lugar sa CALABARZON na kabilang sa red, orange, o yellow areas.

Sa kasalukuyan, may 36 na lugar sa bansa na nasa “red” category, habang 156 na lugar ang nasa “orange” category. Mas mababa ang mga bilang na ito kumpara noong Enero, kung kailan nakapagtala ang COMELEC ng 38 na “red” areas at 117 na “orange” areas.

Nasa 194 naman ang mga lugar na nasa “yellow” category, habang 1,256 na lugar ang nasa “green category”. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga lugar sa “yellow” category, mula sa 188 na naitala noong Enero; pati na rin ang mga nasa “green” category, mula sa 1,239 noong Enero.