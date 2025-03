UPLB OCG, idinaos ang 6th Career Convention para sa mga estudyante sa Laguna

Ulat ni Kesia Angela Singson

Ginanap ang ika-anim na University of the Philippines Los Baños (UPLB) Career Convention noong Marso 12-15, 2025 sa Makiling Ballroom Hall, SU Building sa pangunguna ng UPLB Office of Counseling and Guidance. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga estudyante tungkol sa mga oportunidad na mayroon sa mga kumpanya mula sa iba’t ibang industriya.

Personal na inimbitahan ng UPLB OCG ang iba’t ibang kolehiyo at departamento ng UPLB at mga kalapit na unibersidad mula sa bayan ng Sta. Cruz, San Pablo, at Calamba na dumalo sa programa.

Maagang idinaos ang taunang career convention na karaniwang ginaganap tuwing Hunyo upang magbigay din ng pagkakataon sa mga estudyanteng naghahanap ng internship at sa mga malapit nang magtapos.

“We always say sa ating mga students na Padayon—gusto nating maka-assure na magkaroon sila ng magandang bukas, kaya PADAYON: Patuloy na Pagtuklas sa Matagumpay na Bukas,” ani Gonzalo H. Amante, Jr., Direktor ng UPLB OCG, sa naging inspirasyon ng tema ng career convention ngayong taon.

Naniniwala si Amante na mahalagang magamit ng mga estudyante ang kanilang kaalaman mula sa unibersidad sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay.

Ipinahayag din niya ang kahalagahan ng paghahanda ng mga estudyante para sa pagpasok sa mundo ng pagtatrabaho. “Hindi rin kasi tayo more on academics; we believe na itong career convention would help them para magamit nila yung holistic development na pwedeng ibigay ng UPLB at maitulong ng OCG sa kanilang day-to-day experiences,” aniya.

“We believe na yung bawat learnings natin ay hindi natatapos sa four corners ng isang classroom or ng isang building, kung hindi yung true essence no’n ay mai-apply mo once ikaw ay nando’n na sa real world and you are with different people,” dagdag na paliwanag ni Amante Jr.

Binuo ang career convention ng iba’t ibang kumpanya na nag-aalok ng mga posisyon na angkop sa iba’t ibang interes ng mga lumahok. Kabilang dito ang KLT Fruits, Redwood Farms, Thick & Thin Agri-Products, La Filipina Uy Gongco Group of Companies, PhilNutri Corporation, San Miguel Foods, East-West Seed, Monde Nissin, SEAOIL, RCBC, Innodata, Philcema, MME Connections, SSS, Pag-IBIG, at PhilHealth.

Maliban sa mga employer booths, mayroon ding Career Nook na may mga interactive activities tulad ng Career Journey, Freedom Wall, Padayon Mirror, at libreng Career Test bilang handog sa mga dumalo sa programa.

May mga psychometrician din na nagsagawa ng Career Test upang matukoy ang posibleng career path ng isang indibidwal sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanyang mga kasanayan at kakayahan.

Kanya-kanyang pakulo ang mga kumpanya sa pagdidisenyo ng kanilang booths upang mahikayat ang mga bisita na lumahok sa kanilang mga aktibidad. Namahagi rin ang mga ito ng freebies sa mga nagparehistro sa kanilang kumpanya.

Isa ang East-West Seed sa mga kumpanyang taon-taon ay lumalahok sa career convention. Naghanda sila ng interactive activities, freebies, at libreng meryenda para sa mga bisita.

“As you can see mayroon tayong mga tarpaulins na nakalagay kung ano yung mga careers na mayroon tayo. Of course, we want this to be more interactive. Kung makikita niyo, mayroon tayong mga ‘Guess the Seed’ ina-identify nila (kalahok) kung ano yung mga seeds and may interactive games to engage the students kasi ayon yung gusto nila,” paliwanag ni Rod Pascual, kinatawan ng East-West Seed.

Naniniwala naman si Jizelle Lopez, kinatawan ng Pag-IBIG Fund, na mahalaga ang papel na ginagampanan ng career convention sa pagkokonekta ng mga kumpanya at mga estudyante, gayundin sa paghahanda sa kanila bilang mga manggagawa.

“Magandang program ‘to kasi sa hirap maghanap ng trabaho ngayon and of course mas napapalapit, mayroon silang na-eestablish na ‘employer-employee’ relationship kahit kaka-graduate pa lang nila,” aniya.

“Ngayon na mas malaking mundo na yung pupuntahan nila, I’m sure mas nae-expose sila kung paano makipag-usap sa ibang tao and of course sa kanilang magiging future boss,” dagdag niya.

Ayon naman kay Dawn Dino, kinatawan ng PhilHealth, ang career convention ay may kakayahang magmulat ng kamalayan ng mga kalahok sa landas na kanilang tatahakin sa hinaharap. Natututuhan din ng mga estudyante ang mga benepisyong makukuha nila mula sa mga ahensya ng gobyerno kapag sila ay nagsimula nang nagtrabaho.

“Katulad nga don sa mga government agencies, pinapakita rin kasi yung mga services, nagkakaroon tayo ng awareness regarding do’n sa mga benefits and services na pwede nating makuha when it comes to government and other agencies,” paliwanag ni Dino.

Isa si Erica Quinto sa mga dumalo, isang graduating working student mula sa San Sebastian College – Recoletos de Canlubang. Ito ang kanyang unang beses na lumahok sa isang career convention. Ayon sa kanya, nakatulong sa kanilang magkakaklase ang programa upang magkaroon ng ideya tungkol sa pagtatrabaho pagkatapos ng kolehiyo.

“Ang pinaka-challenging talaga ay yung paghahanap ng work. It’s very challenging kasi hindi naman porket maraming opportunities is matatanggap ka agad,” wika ni Erica.

Itinuturing niyang malaking oportunidad ang pagdalo sa 6th UPLB Career Convention dahil personal nilang nakakapanayam ang mga employer at nadadagdagan ang kanilang kaalaman sa industriya na nais nilang pasukin. Para kay Erica, nagbibigay

pag-asa ang career convention sa mga magsisipagtapos sa kolehiyo dahil namumulat sila sa mga oportunidad na naghihintay sa kanila.

“Imbes na naisip nila na tatambay na lang, ngayon parang na-feel namin na trabaho na yung naghahanap sa ‘min,” paliwanag niya.

Ayon naman kay Althea Velasco, isang 3rd year BS Food Science and Technology student sa UPLB, ang kanyang pangunahing layunin sa pagdalo sa career convention ay makahanap ng internship opportunities. Ikinatuwa niya ang mainit na pagtanggap ng mga kumpanya sa mga katulad niyang mag-iinternship na matiyagang pinakinggan at tinugunan ang kanilang mga katanungan.

“Inaalam din namin ano yung mga products nila since as a Food Science Technology (student) na mag-iinternship, gusto namin na yung interest namin yung mapuntahan namin, and also para ma-apply namin sa thesis,” ani Velasco.

Para sa karagdagang impormasyon at anunsyo tungkol sa mga programa ng UPLB Office of Counseling and Guidance (OCG), maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page sa https://www.facebook.com/share/12EQ6iwqCAh/?mibextid=wwXIfr. Para sa iba pang katanungan, maaari rin silang padalhan ng mensahe sa [email protected] o personal na bumisita sa kanilang opisina sa SU Building, UPLB.