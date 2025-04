Lila Pilipina, itinampok sa kauna-unahang Gandingan Awards Exhibit Display

Ulat ni Jennie Eliza Baysantos

Sa unang pagkakataon, nagsagawa ang UP Community Broadcasters’ Society (UP ComBroadSoc) Gandingan Awards ng isang exhibit display para itampok ang napili nitong partner community ngayong taon, ang Liga Para sa mga Lolang Pilipina (Lila Pilipina).

Ang nasabing exhibit ay kasalukuyang nasa UPLB Student Union (SU) Building at isa sa mga bahagi ng Gandingan Awards na may temang “Tagahabi ng Kasaysayan Para sa Bayan” na idaraos sa D.L. Umali Hall sa Abril 26, Sabado, ika-4 ng hapon.

Paliwanag ni Kyla Cryzelle Orozco, kasalukuyang Public Service Head ng UP ComBroadSoc, matagal nang plano ng organisasyon na maglunsad ng exhibit para sa kanilang partner community tuwing Gandingan Awards. Ngayong taon, unang beses nila itong naisagawa.

“Ang Gandingan exhibit kasi ay isang platform [at] panawagan, ‘no, para i-showcase ‘yung partner communities natin,” ani Orozco.

Ang Lila Pilipina ay isang organisasyong binuo upang mabigyang-hustisya ang mga Filipino comfort women noong World War II sa ilalim ng hukbong imperyal ng mga Hapon.

Dagdag din ni Orozco, bilang kasaysayan ang tema ng programa ngayong taon, layunin din nilang ibida ang kasaysayan ng Gandingan sa pamamagitan ng iba’t ibang materyal.

Bukod sa kasaysayan ng organisasyon at ng kanilang partner community, itinampok din sa exhibit ang ilan sa mga likhang sining ng iba’t ibang indibidwal sa unibersidad. Ayon kay Orozco, ang exhibit ay isa ring paraan upang bigyan ng espasyo at pagkilala ang likha ng kanilang partner art merchants.

Isa sa mga likhang matatagpuan sa exhibit ang mga sculpture ni Propesor Jualim Vela ng Department of Humanities ng Kolehiyo ng Sining at Agham ng UPLB. Kabilang din sa mga inimbitahan ang mga merchants na nakasentro sa mga likhang sining tulad nina Yntoine, Createwithyza, Art of Xelestina, Beadiday Creation, Romae Studios, L.A’s creation, Erin’s Samu’t Sari, Anik Mart, Gray Bee, at The Bead Space.

“Naging parang entry point siya kumbaga para madiscover din ‘yung mga producs. At the same time, they get to know the reason behind kung bakit ko rin po nagawa ‘yung mga products. Kasi ‘yung ibang mga customers nagtatanong sila ‘how I made it?’ Ayon, nag-gain ng exposure,” wika ni Tricia Romae ng Romae Studios.

Paliwanag ni Joan Kolin Corsig ng Art of Xelestina, isang tulay ang nasabing exhibit upang mas patampukin ang mga adbokasiya ng bawat artista o art merchants.

“Kasi, I think, art connects people in a certain way, it gives more life. So, ito [Gandingan exhibit], it gives more visibility to what you are trying to advocate,” paliwanag niya.

Maaari pang bisitahin ang Gandingan Awards 2025 Exhibit Display sa SU Building hanggang alas-9 ng gabi ngayong araw. Ililipat ito sa D.L. Umali Hall bukas at magpapatuloy hanggang ika-4 ng hapon.

Ang malilikom mula sa ticket selling ay mapupunta sa isang Public Service Activity para sa Lila Pilipina.

Sa mga nais bumili ng tickets para sa Gandingan Awards 2025, maaaring itong bilhin online o sa physical ticket booth ng UP ComBroadSoc. Pumunta lamang sa link na ito o sa ticket booth sa D. L. Umali Hall Lobby.