Apat na kandidato mula sa Laguna, pinagpapaliwanag ng COMELEC ukol sa diumano’y vote buying

Nakatanggap ng show-cause orders mula sa COMELEC ang tatlong kandidato mula sa Alaminos, Laguna, at isang kandidato para sa gobernador ng lalawigan, kaugnay ng mga alegasyon ng vote-buying at abuse of state resources.

Sa listahan na inilabas ng COMELEC sa mga myembro ng media noong Huwebes, Abril 24, kabilang ang pangalan ng mga sumusunod na kandidato:

Victor Landicho Mitra, tumatakbong Vice Mayor ng Alaminos, Laguna

Eric Reyes-Lopez, tumatakbong Mayor ng Alaminos, Laguna

Joey Briz, tumatakbong Councilor ng Alaminos, Laguna

Kabilang naman ang pangalan ni Rep. Danilo Fernandez, kandidato bilang Governor ng Laguna, sa listahan na inilabas ng COMELEC noong Biyernes, Abril 25.

Ayon kay Laguna Provincial Election Supervisor Atty. Patrick E. Enaje, naipadala na sa mga nasabing kandidato ang show-cause orders sa pamamagitan ng official email addresses na kanilang isinumite noong sila ay nag-file ng candidacy. Kailangang makapagbigay ng written response ang mga kandidato sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos nito, reresolbahin ng National Committee on Kontra Bigay (CKB) kung magsasampa na ito ng petition for disqualification at/o kaso ng election offense laban sa mga naturang kandidato.

Bukod dito, nagpapatuloy din ang imbestigasyon ng Laguna Provincial CKB sa mga napaulat na insidente ng vote-buying at abuse of state resources sa Calamba, Lumban, Cabuyao, at San Pedro, ayon kay Atty. Enaje. Iniimbestigahan din ang insidente sa Cabuyao noong Biyernes, Abril 18, kung saan namigay umano ng mga health cards na may pangalan ni Gov. Ramil Hernandez ang isang babae. Matapos ang imbestigasyon ng Provincial CKB, maghahain ito ng rekomendasyon sa Regional o National CKB, na silang maglalabas ng show-cause orders sa mga kandidato.

Ayon sa COMELEC Primer on Vote-Buying, Vote-Selling, and Abuse of State Resources, maituturing na vote-buying ang pamimigay, pag-aalok o pagpapangako ng pera o anumang bagay na may halaga; trabaho o posisyon; prangkisa; o pondo kapalit ng boto. Samantala, ang abuse of state resources naman ay ang paggamit ng anumang kasangkapan, tauhan, pondo, proyekto, impluwensya o kakayahan ng gobyerno para makakuha ng boto.

Kapag napatunayang guilty ang isang kandidato sa election offenses na ito, maaari silang magkulong ng anim na buwan hanggang isang taon, at matanggalan ng karapatang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Sa kasalukuyan, may 74 nang nailabas na show-cause orders sa buong bansa ang COMELEC ukol sa vote-buying at abuse of state resources, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia.

Humingi ng pahayag ang LB Times kina Mitra, Reyes-Lopez, Briz, at Fernandez. Saad ni Mitra, hindi pa daw nila natatanggap ang pormal na show-cause order. Hindi naman tumugon sila Reyes-Lopez, Briz, at Fernandez.