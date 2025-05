COMELEC Laguna, nagbabala laban sa vote-buying na nagkukubli bilang “training”

Binalaan ng COMELEC Office of the Provincial Election Supervisor (OPES)-Laguna ang mga kandidato at partido politikal ukol sa pagsasagawa ng kunwa’y “pagsasanay” para sa mga poll watchers at coordinators, na sa katunayan ay pagbili ng boto at iba pang ilegal na aktibidad pangkampanya.

Sa pahayag na nilagdaan ni Laguna Provincial Election Supervisor Atty. Patrick Enaje ngayong Huwebes, Mayo 1, ipinaalala sa lahat ng mga kandidato at partido na hindi maaaring gamiting palusot ang watchers’ training para sa mga gawaing ipinagbabawal ng Section 261 (a) ng Omibus Election Code, tulad ng vote buying, vote selling, at abuse of state resources.

Paliwanag ni Enaje, ipinataw ng Komisyon ang requirement na ito upang mapigilan ang patagong vote buying operations, alinsunod sa COMELEC Resolution 11104 (Oplan Kontra Bigay).

Inatasan ng OPES-Laguna ang lahat ng mga kandidato at partido na magsumite ng pormal na written notice sa Office of the Election Officer ng kanilang lugar, 24 oras bago magsagawa ng anumang watchers’ training o aktibidad. Kailangang isaad sa dokumentong ito ang petsa, oras, lugar, at kumpletong listahan ng mga kalahok. Tanging ang mga nakalista sa official watchers’ list lamang, na isinumite sa COMELEC bago ang deadline na Abril 27, 2025, ang maaaring makilahok sa training.

Agad na paghihinalaan ang anumang “training activity” na isasagawa nang walang karampatang pabatid at dokumentasyon, ayon sa COMELEC. Kapag nakakitaan ng mga senyales ng illegal na gawain, tulad ng pamimigay ng salapi o mga bagay na may halaga; kawalan ng kaukulang dokumento; o pakikilahok ng mga di awtorisadong tao, agad na ipatitigil ng OPES ang akitibidad. Kung kinakailangan, magsasagawa din ang opisina ng pormal na imbestigasyon laban sa kandidato o partido, at posibleng magsasampa ng kasong election offense at/o diskwalipikasyon.