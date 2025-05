Nocon, pinabulaanan ang alegasyon ng pamimili ng boto ng kanyang kampo

Ulat nina Jian Martin Tenorio, Mai Mariano, at Sofia Elauria

Pinabulaanan ng tumatakbong mayor sa Los Baños ngayong 2025 midterm elections na si Neil Andrew Nocon na may naganap na vote buying o payout sa kanilang hanay noong Martes, ika-29 ng Abril.

Ayon sa opisyal na pahayag ng Team Alagang Nocon sa kanilang Facebook page, naging maayos ang pagpunta ng Commission on Elections (COMELEC) kasama ang kapulisan sa kanilang kampo noong Martes, 10:30 a.m., upang mag-imbestiga hinggil sa alegasyon ng vote buying.

“Maayos po silang sinalubong at maluwag na tinanggap ng aming mga tao. At matapos ang ilang minutong pagsusuri, mahinahong rin naman pong umalis ang nasabing grupo dahil ang kanilang naging hatol: WALANG VOTE BUYING O PAYOUT NA NAGANAP o GINAGANAP,” saad ng pahayag.

Nananatili rin daw umanong bukas ang kampo ni Nocon para sa mga ganoong pagbisita at iba pang mga hakbangin batay sa kanilang paninindigan sa “transparent, clean, at fair elections.”

Ayon naman kay Randy Banzuela, Election Officer IV ng COMELEC Los Baños, walang nakitang aktwal na insidente ng vote buying sa kanilang pagbisita sa kampo ni Nocon matapos silang makatanggap ng alegasyon na may bigayan umanong nagaganap sa bahay ng kandidato.

“Nakita po namin na maraming tao pero ‘yung aktwal na pamimigay ng pera, wala naman po. Ang nandoon lamang ay mga tao na naimbitahan upang mag-register. Hindi ko lang alam kung para saan ‘yung pag-re-register na iyon,” ani Banzuela sa isang panayam.

Sa kabila noon, nangangailangan pa rin daw umano ng paglilinaw hinggil sa naganap na pagtitipon at pangongolekta ng mga personal na datos ng mga dumalo.

“Pero, mayroon kaming mga issues and concern lang, ‘yung katulad nung the reason of collection of personal data remains unclear. So, kaya nga, siguro, ang conclusion namin, while there was no direct evidence of vote buying at the time of inspection, the circumstances observed are questionable and warrant further investigation,” pahayag ni Benzuela.

Dagdag pa niya, itinaas na sa provincial office ng COMELEC ang insidente upang malaman kung kinakailangan pa ng karagdagang imbestigasyon o pagsampa ng kaso.

Nanawagan din siya sa mga kandidato hinggil sa malinis na pangangampanya ngayong halalan. Matatandaang apat na kandidato mula Laguna ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa mga paratang ng vote buying at abuse of state resources.

“Ang panawagan ko po ay taasan nila ang antas ng pangangampanya. Hindi po ‘yung tayo’y namimili. Hindi natin ginagamit ‘yung mga pondo ng may pondo. O ‘di kaya ay namimigay tayo ng mga kung ano-ano para lang tayo magustuhan,” ani Benzuela.

Pinaalalahanan niya rin ang mga botante na suriing mabuti ang mga tumatakbo ngayong halalan at ang kanilang pangangampanya.

“Hindi naman na kailangan ‘yung gumastos para kayo ay makapaglingkuran. Kaya, kung ako sa ating mga mamamayan, dapat po tayong suriin natin mabuti ang ating mga kandidato kung bakit sila gano’n na lang ang laki ng paggastos para lang natin maibigan sila. So, tanungin din natin ang sarili natin, ‘yun ba’y nararapat o sadyang sila na ba ang ating maibigan,” pahayag ni Benzuela.

