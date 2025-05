Sunod-sunod na pagsabog ng electric transformer, dahil umano sa mataas na heat Index

Ulat nina: Alyssha Felismino at Christian Gail Esguerra

Litrato ni: Dave Marcelo

LOS BAÑOS, Laguna – Ikinabahala ng mga residente sa ilang bahagi ng Umali subdivision, Los Baños, ang magkakasunod na pagsabog ng mga electric transformer sa mga kalye ng Onyx at Cordillera sa loob ng tatlong gabi simula Abril 23 hanggang 25.

Bukod dito, nawalan ng suplay ng kuryente sa bahagi ng F.O. Santos bandang 4:30 ng hapon noong ika-25 ng Abril, ayon kay Dave Marcelo ng DZLB News. Inabot ng kinagabihan ang pagpapalit sa bumigay na transformer matapos ang pagputok na naganap sa kalye ng Onyx.

Kilala ang kahabaan ng Raymundo area sa pagkakaroon ng maraming dormitoryo at boarding houses, na tinitirahan ng mga estudyante ng UPLB.

“For a week, sobra-sobra siguro ‘yong stress na naidulot nito at hanggang ngayon (ay) walang matinong aksiyon,” pahayag ng isang estudyante ng University of the Philippines Los Baños (UPLB) na naninirahan sa isang paupahan sa Cordillera Street. “With the alarming heat index… hindi hihinto ang mundo at ang pag-aaral para sa mga apektado sa Cordillera dahil walang choice at (kami ay) part of the minority…. At this point, I already missed some of my classes and acad(emic) works dahil walang maayos na tulog at place na mapag stay-an.”

Ayon sa datos ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), pumalo sa 50°C ang heat index sa Los Baños noong ika-15 ng Abril—ang pinakamataas na naitala sa naturang buwan. Hindi naman bumaba sa 40°C ang heat index simula noong ika-23 ng Abril, kasabay ng mga insidente ng pagsabog ng mga transformer sa mga kalye ng Onyx at Cordillera.

Ayon sa paunang imbestigasyon ng Barangay Batong Malake, pagkasira ng mga electrical transformer ang sanhi ng pagkawala ng kuryente sa Onyx at Cordillera Sts. Itinuro ng imbestigasyon ang matinding init ng panahon at ang sabay-sabay na paggamit ng mga appliances gaya ng aircon at electric fan bilang mga pangunahing dahilan.

Dagdag ng Barangay, maraming paupahan ang kumukuha ng kuryente mula sa iisang transformer, kaya’t hindi ito kinaya ng sistema.

“Dahil ‘yan sa init sir, halimbawa ang daming nakabukas na mga appliances kaya hindi na kinakaya nung voltage yung dami ng appliances na gumagana” ayon sa isang opisyal ng Barangay Batong Malake.

Kapag mainit ang panahon, tumataas din ang konsumo ng kuryente, ayon sa Department of Energy (DOE). Ito ay dahil sa mas madalas at mas matagal na paggamit ng mga cooling appliances tulad ng mga electric fan, air conditioner, at refrigerators. Dahil sa mas mataas na konsumo at overloading, tumataas din ang posibilidad ng short circuit o pagsabog ng mga electrical equipment tulad ng transformer. Apektado rin ng init ng panahon ang kakayahan ng mga power plants na magsuplay ng kuryente, dagdag ng DOE.

Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na ulat ang Manila Electric Company (MERALCO) tungkol sa sunod-sunod na pagsabog ng mga transformer sa Onyx, Cordillera, at F.O. Santos.

Gayunpaman, kinumpirma ng mga field technician mula sa DynaV Construction Corporation, isang subcontractor ng MERALCO, na nag-install na sila ng bagong 50kV transformer sa F.O. Santos. Mas mataas daw ang kapasidad nito kaysa sa lumang transformer, at kaya nitong suportahan ang mas malaking konsumo ng kuryente, lalo na sa mga lugar na sabay-sabay gumagamit ng malalakas na appliances tulad ng air conditioner, electric fan, at refrigerator. Hinihintay naman na mapalitan din ang transformer sa Onyx at Cordillera Sts.

Pinayuhan ng Barangay ang mga residente na magtipid sa paggamit ng kuryente at agarang ireport ang anumang aberya.

Narito ang ilang paalala para makaiwas sa short circuit sa loob ng bahay o dorm:

Tanggalin sa saksakan ang hindi ginagamit na appliances.

Gumamit ng energy-efficient appliances at mga ilaw na LED o CFL

Panatilihing malinis ang mga aircon, at ilagay lamang sa 24°C hanggang 25°C

Huwag hayaang kumapal ang yelo sa mga refrigerator at freezer

Gumamit ng surge protector para maiwasan ang pag-overload ng linya.

Huwag mag-octopus wiring – delikado ito lalo na sa lumang gusali.

Ipa-check ang electrical wiring kung napapadalas ang trip ng circuit breaker.

At kung sakaling may pagsabog ng poste, narito naman ang dapat gawin para sa kaligtasan:

Huwag lalapit sa nasusunog o umuusok na poste o transformer.

Iwasan ang paglapit sa sirang linya ng kuryente, o sa electrical lines na apektado ng baha.

Ireport agad ang insidente sa Meralco via Meralco Mobile App o hotline 16211.

Kung may nasugatan o nahimatay, tawagan agad ang emergency hotlines o dalhin sa pinakamalapit na health center.

Para sa mas detalyadong gabay, maaaring bisitahin ang MERALCO Home Safety Tips.

Para sa mga nais mag-monitor ng power outages o maintenance activities sa kanilang lugar, maaaring bisitahin ang MERALCO Outage Advisory dito: MERALCO Outage and Maintenance Updates.

Kung nais naman agad mag-report ng sira o aberya sa linya ng kuryente, maaari ring gumamit ng MERALCO Mobile App o tumawag sa Batong Malake hotline numbers:

Globe: 0945-544-5373

Smart: 0919-254-4257

Landline: (049) 530-2191 / (049) 536-4993