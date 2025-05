Mga kandidato ng Makabayan, nakilahok sa UPLB Senatorial Forum

Ulat ni Aldrich Susi

LOS BAÑOS, LAGUNA — Dumalo ang lahat ng kandidato ng Makabayan Senatorial Slate sa idinaos na UPLB Senatorial Forum nitong Mayo 5, 2025 sa SU Amphitheater, maliban sa kanilang presidente na si Liza Maza. Nakasama rin nila sa nasabing forum si Bunyog Senatorial candidate na si David d’Angelo.

Humigit kumulang 200 na mga estudyante, guro at manggagawa ng UPLB ang dumalo sa nasabing senatorial forum. Nagsimula ito ganap na alas sais trenta hanggang alas nuebe trenta ng gabi. Iba’t ibang mga plataporma at mga proyekto ang hinain ng mga kandidato. Sinagot rin nila ang mga isyung may kinalaman sa ekonomiya, karapatan ng mga manggagawa, climate at environmental justice, pribatisasyon, militarisasyon, at iba pa.

Sa unang bahagi ng forum, tinutukan ang mga isyu hinggil sa ekonomiya at karapatan ng mga manggagawa. Unang tinanong ang grupo nina Jerome Adonis, Alyn Andamo, Ronnel Arambulo, Arlene Brosas, Mody Floranda, at David d’Angelo, kung saan nagpahayag sila ng suporta sa paniningil ng mas mataas na buwis sa mga mayayaman, upang mapondohan ang mga serbisyong panlipunan at bawasan ang agwat ng mayaman at mahirap.

Kasunod nito, sumagot naman ang ikalawang grupo ng mga kandidato na kinabibilangan nina Teddy Casiño, France Castro, Mimi Doringo, Amirah Lidasan, at Danilo Ramos. Tinutulan nila ang patuloy na pribatisasyon ng mga serbisyong publiko, gaya ng tubig, kuryente, at edukasyon, na anila’y mas kumikiling sa interes ng mga pribadong korporasyon kaysa sa kapakanan ng karaniwang mamamayan.

Samantala, ang ikalawang round ng forum ay nakatuon sa usapin ng karapatang pantao, kapayapaan, at demokrasya. Karamihan sa mga kandidato ay tumutol sa militarisasyon sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar kung saan madalas maapektuhan ang mga magsasaka at katutubong mamamayan. “Imbes na militarisasyon, dapat ituloy ang peace talks at buwagin ang NTF-ELCAC,” giit ni Casiño. Saad niya, madalas na nadadamay ang mga inosenteng sibilyan sa kampanya kontra-insurhensiya. Natalakay din ang red tagging, NTF-ELCAC, at ang Anti-Terrorism Law, na anila’y ginagamit upang patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno.

Sa ikatlong round ng forum na tumutok sa climate at environmental justice, tinutulan ng mga kandidato ang mga mapanirang proyekto at nanawagan para sa makatarungang patakaran sa kalikasan. Binigyang diin ng mga kandidato ang mga karapatan ng environmental defenders, paggamit ng sustainable at renewable energy, and partisipasyon ng mga katutubo, at ang pagpapatigil sa quarrying at black sand mining.

Sa question and answer portion ng forum, tinalakay ng mga kandidato ang tungkol sa independent foreign policy at pagtataguyod ng pambansang interes sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea.

Sa usaping pangkabuhayan, nanawagan ang mga kandidato ng public-funded agriculture at suporta sa lokal na produksyon. “Kailangan natin ng genuine agrarian reform bill,” giit ni Ramos para sa kapakanan ng mga magsasaka.

Sa edukasyon, sinabi ni Castro na “una ang edukasyon,” kasabay ng pangakong pagdoble sa budget. Nanindigan si Adonis na ito rin ang kanyang pangunahing tututukan. Ipinanawagan naman ni d’Angelo ang klima bilang prayoridad, at ni Lidasan ang karapatan ng mga katutubo. Itinampok din ang kahalagahan ng academic freedom sa bawat pang-akademikong institusyon, mapapribado man o pampubliko sapagkat ito raw ang pangunahing pundasyon ng demokrasya.