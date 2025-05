SANDUGUAN 2025, dumaloy na

Ulat ni Sofia Reyes

Isinagawa ng Red Cross Youth of the University of the Philippines Los Baños (RYC-UPLB) ang “Sanduguanm” ang taunang blood-letting nito noong ika-7 ng Mayo 2025 sa UPLB DL Umali Hall.

“Nakakatuwa na steady ‘yung punta ng donors kahit na Tuesday and hell week, at maganda na ang ating mga UPLB constituents ay nakakahanap ng oras para magdonate,” ani Glory Anne Cayabyab, ang Blood Program Committee Head ng RCY UPLB.

Isa sa mga hamong hinarap ng RCY ay ang pagkuha ng mga pangangailangan para sa aktibidad. Bilang isang socio-civic organization na nagsasagawa ng mga humanitarian na mga proyekto ay wala silang natatanggap na pinansyal na suporta maliban sa sponsors.

“Ang RCY of UPLB is first and foremost a UPLB org, so objective talaga namin na mailapit ang mga blood services ng PRC (Philippine Red Cross) sa mga estudyante,” saad ni Cayabyab.

Upang patuloy na mahikayat ang mga estudyante, faculty, at staff na mag-donate, ang RCY ay nagsasagawa ng mga kampayanya kagaya ng paglalabas ng information and education (IEC) materials, jingles, at short skits sa social media upang mas makapukaw ng mas maraming atensyon sa importansya ng pagbibigay ng dugo.

“Medyo maraming natatakot mag-donate kasi matuturukan sila o baka mahilo, it’s our goal na malinaw ang mga gano’ng (isipin) para sa susunod, ‘pag kaya na ng katawan nila, kaya nang makatulong makapagsalba ng buhay,” dagdag ni Cayabyab.

Kasama rin sa kampanya nila ang personal na pag-anunsyo sa mga klase sa UPLB at pagimbita sa UPLB organizations.

“Ito ay para makagparticipate sila, atleast once in their lives, into something as noble as saving lives.” pahayag ni Cayabyab.

Muling magbubukas ang Red Cross Youth of UPLB para sa mga nais mag-boluntir sa susunod na semestre.