Mula kay ina patungong komunidad: Ang breasfeeding journey ng LATCH Los Baños

Ulat nina Daniela Nicole Gavina at Shanez Vivien Soriano
Nagsimula ang breastfeeding journey ni Vanessa Librero nang ipanganak niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Inihayag niya na hindi naging madali sa kanya ang breastfeeding sapagkat hindi sapat ang nilalabas niya na gatas para sa kanyang anak.
Nakalarawan ang pag-aalala at pag-aalinlangan sa kanyang isipan sapagkat ang kanyang katawan ay hindi makagawa ng sapat na dami ng gatas. Dahil rito, nag desisyon siyang bumili ng ilang kagamitan na posibleng makatulong sa pagpaparami ng kanyang produksyon ng gatas.
Sa lahat ng sinubukan niya para sa pagbibigay ng sapat na suplemento alang-alang sa kanyang anak, ang counseling ang mistulang nagbigay sa kanya ng mga kasagutan.
Isa sa mga klase na dinaluhan ni Librero, na naglalayong turuan ng tamang pamamaraan ng breastfeeding, ay isinagawa ng organisasyong LATCH, (Lactation, Attachment, Training, Counseling, Help) Inc. Ito ang nakatulong, nagbigay linaw at gabay sa kanya upang maunawaan ang breastfeeding. Dahil sa magandang layon ng organisasyon, naging kabahagi si Librero ng organisasyon bilang volunteer peer counselor.
Nagsimula ang organisasyon sa LATCH Manila, naitinatag noong 2006. Si Armi Shyr Baticados, chapter head, ay direktang sumailalim sa pagsasanay sa Quezon City na siyang pinagmulan ng lahat. Pagkalipas ng sampung taon, itinatag ang LATCH Los Baños na may 11 orihinal na miyembro. Kasama niya rito sina Vanessa Librero, Ruby Gonzales, at Eloise Rodriguez, na mga kapwa breastfeeding moms.
Ang organisasyon ay binubuo ng mga nanay na nagsisilbing mga volunteer upang matulungan protektahan at suportahan ang adbokasiya ng breastfeeding sa pamamagitan ng peer counseling at pagbibigay gabay tungkol sa lactation.
Ang mga proseso sa pagiging volunteer ng LATCH ay nagsisimula pamamagitan ng isang paanyaya para sa mga aplikante. Pagkatapos nito, sila ay sumasailalim sila sa screening gamit ang isang online form upang matiyak kung sila ay akma sa organisasyon.
Isa sa ginagamit na mga pamantayan sa pagpili ng mga bagong volunteer ang kanilang conflict of interest sa Philippine Milk Code. Ang Executive Order No. 51, kilala bilang Philippine Milk Code, ay isang batas na naglalayong magbigay ng ligtas at sapat na nutrisyon sa mga sanggol, itaguyod ang breastfeeding, at maibahagi ang tamang impormasyon tungkol sa paggamit ng milk substitutes at supplements para sa kaligtasan ng mga ina at kanilang sanggol. Dagdag dito, kailangan mayroon silang mahigit isang taong karanasan sa pagpapasuso at sumailalim sa mga pagsasanay ukol sa breastfeeding upang sila ay magiging breastfeeding counselors.
May dalawang antas ng pagiging boluntaryo sa nasabing organisasyon. Ang unang antas ay ang peer counselor. Ang mga peer counselor ay sumasailalim sa isang intensive training sa tamang breastfeeding position, tamang pag-latch, busting myths tungkol sa breastfeeding, lactation massage, at tamang paraan sa pagbibigay ng counseling.
Ayon kay Librero, itinuturo sa mga training kung paano sisiyasatin ang mga nagpapa-counsel sa pamamagitan ng tamang pagtatanong upang mas maungkat ang mga isyu na may kaugnayan kung bakit hindi sila nakakapagpasuso.
Ang ikalawang antas ay ang mga hindi miyembro ng organisasyon na tinatawag na mga community action partners. Ito ay tumutukoy sa kahit na sinong indibidwal o organisasyon na nais makilahok sa mga aktibidad ng LATCH Los Baños. Isang halimbawa nito ay ang community-based Maternal, Infant, and Young Child Nutrition (MIYCN) na binubuo ng LGU at Nutrition Office kasama ang volunteers mula University of the Philippines Los Baños (UPLB) kagaya ng mga taga College of Public Affairs and Development na nangalap ng donasyon para sa mga fresh produced goods gaya ng gulay at mga breastmilk.
Bukod pa rito, may mga nagbigay ng donasyon na tinatawag na ‘amBAG’ kung saan nilalagay ang mga hiling na gulay, sakap, at mga breastmilk na inihatid ng mga volunteer riders sa mga benepisyaryo na mayroong sanggol at maliliit na anak.
Bukod sa pag-iral ng misinformation ukol sa breastfeeding, isa sa mga kinakaharap na hamon ng organisasyong LATCH Los Banos ay ang pagkakaroon ng conflict of interest. Mayroong partikular na isyu na nagaganap dito dahil ang mga formula milk companies ay gumagawa ng breastmilk substitute.
Malaki ang industriya nito kaya malaking halaga rin ang naiipon nila para maisulong ang kanilang marketing strategies sa pamamagitan ng pagbibigay ng scholarships, sponsorships, at iba pa.
Ayon kay Baticados, ang formula milk ay hindi masama ngunit kung ito ay sumisira sa pagpapalawig ng breastfeeding na karaniwang nagmumula sa mga propesyonal na mga doktor na posible ring magsabi na, “Hindi sapat ang gatas ng ina, kaya bibigyan ka namin ng preskripsyon para rito.”
Dahil sila ay mga propesyonal, ang mga nanay ay mas magtitiwala at maniniwala sa kanila. Kaya nagdudulot ito ng problema o conflict of interest sa organisasyon.
Isa pa sa mga hamon na kinahaharap ay ang mindset o paraan ng pag-iisip ng mga nanay. Ayon kay Librero, kapag may problema sa pagpapa-breastfeed, ang sisi ay napupunta sa katawan ng mga nanay dahil maaaring may mali o may problema sa dibdib.
Dahil rito, nararamdaman ng mga nanay na kinakailangan nila ng produkto o ibang interbensyon. Ngunit angkasagutan sa isyu ng pagpapasuso ay ang pagkakaroonng kaalaman ukol sa lactation education at magabayan tungo sa tamang pag-breastfeed.
Sa kabilang dako, nabibigyang linaw ng mga volunteer peer counselors ang mga isyung ito sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na magkakaibang perspektibo na binibigay ng mga propesyonal sa larangan ng medisina at nutrisyon. Sapagkat, hindi sapat ang kanilang pag-aaral o pananaliksik ukol sa breastfeeding kaya mayroong mga nabuo na mga organisasyon na layon ay magbigay ng evidence-based o makatotohanang impormasyon ukol sa breastfeeding.
Kaya binibigyang importansya ng LATCH Los Baños ang pagbubuo ng mga programang nakaangkla sa breastfeeding o ang pagbibigay ng lactation education sa mga first-time mothers at mga nanay na nangangailangan ng breastmilk para sa kanilang mga anak.
“We depend on the generosity of the people,” wika ni Librero ukol sa kanilang mga natatanggap na donasyon mula sa iba’t ibang volunteer donors at sponsorships.
Higit sa lahat, binibigyang halaga ng organisasyon ang paghikayat sa mga nanay na dumalo sa kanilang mga breastfeeding classes dahil naihahanda nito ang mindset ng mga nanay upang mapalalim ang kanilang kaalaman ukol sa breastfeeding at pagpapahalaga rito tungo sa pagbibigay ng sapat na nutrisyon para sa kalusugan at kaunlaran ng mga nanay pati na rin ng mga susunod na henerasyon.