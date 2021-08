Ang birtwal na Buhay Elbi ng UPLB freshies

Isinulat nina Kate Maybelle Abulad at Alexander P. Delizo

“I get to hear the concerns of my batchmates. Dun po ako nahihirapan kasi obviously, mahirap po yung workload ‘pag bagong pasok ka sa UP tapos online pa yung setup ngayon. Yung hirap niya po tenfold. Wala naman tayo lahat prior experience sa remote learning.”

Ito ang pahayag ni Gwyneth Naomi Manzano, ang chairperson ng Freshman Student Council ng College of Development Communication (CDC) sa University of the Philippines Los Baños (UPLB) nang ibahagi ang mga pagsubok na kanyang nararanasan sa ilalim ng remote learning bunga ng COVID-19 pandemic.

Si Naomi ay napapabilang sa Batch 2020 na mga mag-aaral ng UPLB. Bagaman sila ay opisyal nang mga mag-aaral ng unibersidad ay ni minsan ay hindi pa sila nakakapasok nang pisikal sa mga silid-aralan nito. Sapagkat kasabay ng pagkatanggap nila ay ang simula rin ng pandemya. Samakatuwid ay hindi pa nila nasisilayan ang kagandahan ng Bundok Makiling at nararanasan ang Buhay Elbi.

Imbis na Bundok ng Makiling ang kanila masilayan sa kanilang unang taon sa unibersidad ay bundok-bundok na pagsubok ang bumungad sa kanila. Tila’y sablay kaagad ang panimula ng kanilang paglalakbay patungo sa pinaka-aasam na Sablay ng Tagumpay sa UP.

Sa kabila ng matinding panawagan para sa “academic freeze” mula sa mga mag-aaral at guro dahil sa pagsubok na dala ng pandemya ay hindi nagpatinag ang Commission on Higher Education (CHED) sa pagpapatuloy ng pagbubukas ng klase sa ilalim ng flexible learning.

Kaya ang mga mag-aaral ay napilitan ding hindi magpatinag sa mga pagsubok na dala ng ganitong sistema dahil na rin sa takot na mapag-iwanan at maudlot ang kanilang pagtatapos. Ngunit hindi katagalan ay nagsimulang maglitawan ang samu’t-saring problema ng ganitong sistema na pinalala pa ng krisis na dala ng pandemya.

Kolehiyo ang yugto na kinapapanabikan ng halos lahat ng estudyante. Ang pag-abot sa antas na ito ay nangangahulugang nalalapit na nilang makamtan ang inaasam-asam na diploma na maaaring susi sa magandang kinabukasan. Marami rin ang sasang-ayon na isa ito sa mga pinaka hindi malilimutang parte sa buhay estudyante. Sa ilang taong paglagi sa unibersidad ay mabubusog ka ng kaalaman, karanasan, at makakakilala ng iba’t ibang uri ng tao.

Batch Unity

Tingin naman ni Naomi Manzano, isa ring UPLB freshman, ay magiging mahirap ang buhay kolehiyo dahil halos wala pa siyang kakilala at mahirap makipagkaibigan. Inaasahan rin niya na magiging masaya siya sa napiling kurso sapagkat may layunin itong paunlarin ang mga nasa laylayan na kalinya ng hangarin niyang maglingkod sa tao.

Hindi rin naging madali para sa kanya ang unang semestre. Bilang isang extrovert o palakaibigan, sumisigla siya kapag nakikisalamuha sa maraming tao. Ngunit dahil sa pandemya ay nalimitahan ito.

Kaya bunsod ng kanyang hilig sa pakikisalamuha at paglilingkod sa iba ay naisipan niyang gumawa ng isang inisiyatibo para sa kanyang batchmates.

Batid ni Naomi na ang pangunahing hamon sa remote learning ay ang pagkakaroon ng gadgets at Internet access.

“Na-realize po namin na hindi naman lahat may same privilege na magkaroon ng gadgets for remote learning so I initiated this charity drive for our batch. Yung ‘ContraDisconnect’ po aims to provide load assistance to our batchmates who need it,” pahayag ni Manzano.

Para kay Naomi, mahalaga rin na magtakda ng oras kung kailan siya gagawa ng mga pagsusulit at kung kailan siya magpapahinga. Nakatulong din sa kanya ang pag-oorganisa sa Notion ng mga gawain para sa buong araw. May oras din siyang itinatalaga para gawin ang ibang bagay tulad ng trabaho sa Student Council at oras para sa pamilya. Katulad ng mga normal na teenager, nagtatanggal siya ng pagod sa panunuod ng Netflix series.

Mga hamon ng modular asynchronous learning

Si Leo Verdad ay isa sa freshmen ng UPLB mula sa Metro Manila. Hindi maikakaila ang kanyang pagkasabik nang siya ay matanggap sa UPLB. Para sa kanya ay oportunidad ito na makaranas mag-aral sa isang kapaligirang malayo sa nakagisnang ingay ng Kamaynilaan.

Kaya naman lubha ang kanyang pagkadismaya sa remote learning. Matinding hamon sa kanya ang ganitong sistema sapagkat may pagkakataong mahina ang kanyang Internet connection sa bahay. Sa unang semestre ay pinili niya ang modular asynchronous learning, isa sa mga moda ng flexible learning na pwedeng gawin ng mga mag-aaral, dahil tingin niya ay mas magiging epektibo ang pagkatuto kung mag-aaral ayon sa sariling tulin at walang hinahabol na deadlines.

“Noong first sem, offline student ako so wala akong online class. Nagpadala sa akin ng mga printed course packs yung college. Lahat pinadala sa akin, mayroon ding mga USB kung kakailanganin. So hindi ako required na umattend ng mga synchronous classes. Di ako required na magpasa on time basta ang gagawin ko ay mapasa lahat yung mga requirements na nandoon sa coursepack,” ani Leo.

Nagpalala pa sa sitwasyon niya ang Bagyong Ulysses na sumabay pa sa pandemya na nagdala ng lubhang pinsala sa kanilang tahanan.

Kaya laking pasasalamat niya sapagkat naintindihan ng kolehiyo ang kanyang kalagayan. Sa katunayan ay pinagbigyan siya sa hiningi niyang dalawang buwang palugit upang tapusin ang lahat ng kanyang pagsusulit sapagkat kinailangan niya munang unahin ang kanyang seguridad at muling pagbangon mula sa trahedya ng Bagyong Ulysses.

Para sa kanya ay mas nadalian siya sa modular asynchronous learning ngunit ipinabatid rin niya na nakakalungkot ang ganitong klase ng sistema.

“Pagdating sa acads, talagang nakaka-burnout syempre pero kung mayroon ka namang nakakapitan, nakakausap na mga kakilala, nawawala yung pagod mo lalung-lalo na sa mga super classmates at orgmates,” saad niya.

Ang weekend ay para sa pahinga. Iyan ang naging coping mechanism ni Leo.

“Kailangan wala akong gawing acads, wala akong gawing org works. Kaya sinasabi ko rin sa kanila, kapag weekend pahinga tayo. Kapag may mga meetings, ‘wag tayong lalagpas ng work hours. Kapag gabi na dapat wala na tayong meeting masyado kasi tulugan na,” pagsasalaysay niya.

Pag-angkop sa Pagbabago

Laking pasasalamat ni Maria Thresha Ursolino, isang namang sophomore, na nakaranas pa siya ng physical classes sa kanyang unang taon sa kolehiyo. Kaya labis ang kanyang pagsisikap na iayon ang nakagawiang study habits para sa physical learning sa remote learning.

Bilang nakaranas nang parehong moda ng pagkatuto, siya ay nakapansin ng labis na dami ng gawaing akademiko pag dating sa remote learning.

Dagdag pa niya, noong may physical classes, madaling makapagtanong sa kaklase sakaling may hindi naintindihan sa pinag-aralan. Ngayong online classes ay naging mahirap ito sapagkat hindi ganooon kabilis ang pagsagot ng mga pinagtatanungan online. Mahirap din ang paggawa ng groupworks dahil hindi mo hawak ang oras ng kagrupo at kailangan na irespeto ang kanilang mga personal na pinagdadaanan.

“Nung face-to-face mas bearable. Kahit na-ii-stress, paunti-unti lang. Hindi gaanong kadalas mag-breakdown. Ngayon, tuwing pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, almost everyday may breakdown. Di mo alam kung paano mo sisimulan yung bukas. Matutulog ka na nga lang ay iisiipin mo po ay kung paano mo sisimulan yung kasunod na task sa to-do-list,” ani Thresha.

Labis na nakatulong sa kanya ang pagkakaroon ng mga kaklase na tila nagsilbing support group. Sa katunayan, mayroon silang group chat kung saan malaya nilang nailalabas ang kanilang mga hinaing at nararamdaman na may karamay sila sa hirap.

Pandemya at kalusugang pangkaisipan

This slideshow requires JavaScript.

SINING AT MENTAL HEALTH. Maaring gawing 'coping mechanism' ngayong pandemya ang sining upang maibsan ang stress (Mga likha ni Alex Delizo).

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang mental health ay tumutukoy sa kakayahan ng isang taong maabot ang kanyang buong potensyal, harapin ang pang-araw-araw na hamon ng buhay, maging produktibo, at makapag-ambag sa kanyang komunidad.

Lumabas sa pag-aaral nina Kessler et. al noong 2015 na pitumpu’t-limang (75%) porsyento ng mga lifetime mental disorders ay naitalang nagsimula sa mga unang taon sa kolehiyo, partikular sa mga estudyante na 18-24 taong gulang.

Ayon kay Dr. Alexandra Jean C. Palis, Consultant Psychiatrist sa UPLB University Health Service (UHS) sa isang webinar ang pandemya ay stressor ng lahat pero may kakayahan tayo upang lampasan ito.

Ugaliin natin ang mga simpleng paraan tulad ng paglapit sa kaibigan, maayos na komunikasyon at higit sa lahat ay ang pag-aalaga sa ating sarili.

“Kung saka-sakaling masyadong mahirap nang gawin ang mga bagay na ito at naaapektuhan na tayo, it is never lame to ask for help. Pwedeng-pwede tayong humingi ng tulong,” dagdag pa ni Dr. Palis.

Nagbahagi rin siya ng iba pang mga hakbang upang maka-cope sa pandemic stress.

Ang Pandemic Generation

Ang mga katulad nina Naomi, Leo, at Thresha na kaya ang tinatawag na pandemic generation ng mga mag-aaral ng kolehiyo? Kailan kaya sila sa wakas na makakatapak sa UPLB campus at masilayan ang kagandahan ni Makiling? Sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa ay mararanasan kaya ng batch nila na makalaya sa birtwal nilang na kulungan?

Dalawang semestre na ang nakalipas at patuloy pa ring lumalaban ang mga estudyante sa kabila ng hamon na dulot ng remote learning at ng pandemya.

Kaya panawagan nila ay nararapat lamang na ang mga interbensyon at estratehiya na ipapatupad ng mga kinauukulan ay lapat sa realidad na pinagdaraanan ng mga estudyante sa bansa. Maraming mga salik ang dapat konsiderahin tulad ng sitwasyon at kalusugang pangkaisipan ng mga guro’t estudyante, sapat na kagamitan, at ang mabisang paraan ng pagkatuto upang masiguro na ang pag-abot sa kalidad ng edukasyon ay naka-angkla sa makataong sistema.