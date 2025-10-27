Proseso ng Pagfa-Fact-Check ng LB Times
Basahin lahat ng aming fact-check sa link na ito: lbtimes.ph/tag/fact-check
Ang University of the Philippines Los Baños (UPLB) ay sentro ng pag-aaral ng agham at teknolohiya sa bansa, pati na rin ng masinop at mapanuring pamamahayag tungkol dito.
Bilang tugon sa lumalaganap na maling impormasyon, lalo na sa social media, inilunsad ng ang LB Times Fact-Check, isang inisyatibo ng mga estudyante ng DEVC 128 (Science Journalism for Development) ng College of Development Communication, University of the Philippines Los Baños (CDC-UPLB). Layunin nitong isulong ang media and information literacy at science literacy sa komunidad, at mapalakas ang kakayahan ng publiko na tukuyin ang tama sa mali sa mga usaping agham at teknolohiya.
Nakatuon ang LB Times Fact-Check sa pagsusuri at pagtatama ng mga maling impormasyon, haka-haka, at maling interpretasyon tungkol sa agham. Saklaw nito ang mga larangang tulad ng medicine at public health, agriculture, biotechnology, environment, information technology, at iba pang isyung may kaugnayan sa agham at teknolohiya.
Naniniwala kami na sa pagbibigay ng sapat, tumpak, at maaasahang kaalaman, ang mamamayan ay nagiging mas kritikal, mapanuri, at handang makilahok sa matalinong pagdedesisyon para sa kanilang sarili at sa lipunan.
Fact-Checking Ethics
Bagaman hindi ito kasapi, ang LB Times Fact-Check ay sumusunod sa mga pamantayan ng International Fact-Checking Network (IFCN) upang masiguro ang integridad at pagiging patas ng aming mga pagsusuri.
Ang IFCN Code of Principles na aming sinusunod ay kinabibilangan ng sumusunod:
- Non-partisanship and fairness
– Hindi kami kumikiling sa anumang ideolohiya, partido, o interes. Tinitiyak naming patas ang pagtalakay sa lahat ng panig.
- Transparency of sources
– Ipinapakita namin ang mga pinagkunang ebidensya para sa bawat pahayag na aming sinusuri. Lahat ng sanggunian ay malinaw na binabanggit o nililista o binibigyan ng hyperlink.
- Transparency of funding and organization
– Ang LB Times ay isang publikasyon ng mga mag-aaral ng CDC-UPLB. Hindi ito tumatanggap ng bayad o suporta mula sa mga grupong pampulitika o pribadong entidad na maaaring makaapekto sa aming pagsusuri.
- Transparency of methodology
– Bukas sa publiko ang aming proseso ng fact-checking, mula sa pagpili ng claim hanggang sa paglalathala ng resulta. Ipinapaliwanag namin kung paano kami humantong sa aming hatol.
- Open and honest corrections
– Nangangako ang LB Times na agad itatama ang anumang pagkakamaling makita o mapuna sa aming fact-checks. Bukas kami sa feedback ng publiko.
Fact-Check Methodology
Alinsunod sa mga alituntuning ito, sumusunod ang LB Times Fact-Check sa sumusunod na proseso:
- Pagpili ng sabi-sabi
– Pinipili ang mga pahayag o sabi-sabi na kumalat sa social media o iba pang plataporma, lalo na ang mga may potensyal na makaapekto sa pampublikong kalusugan, kaligtasan, o pananaw ukol sa agham.
- Pagsusuri ng Ebidensya
– Tinitipon at sinusuri ang iba’t ibang mapagkakatiwalaang sanggunian upang beripikahin ang katotohanan ng sabi-sabi.
- Pagpapayo ng mga Eksperto
– Kapag kinakailangan, kumukuha ng paliwanag mula sa mga dalubhasa sa larangan upang linawin ang teknikal o siyentipikong impormasyon.
- Paglalapat ng Marka
– Batay sa bigat ng ebidensya, binibigyan ng marka ang bawat sabi-sabi.
- Paglalathala at Pagwawasto
– Inilalathala ang fact-check article sa website o social media ng LB Times, kalakip ang mga pinagkunang sanggunian. Kung may natukoy na pagkakamali, agad itong itinotono at ina-update.
Marka (Fact-Check Ratings)
Ginagamit ng LB Times Fact-Check ang mga sumusunod na kategorya sa pagsusuri ng mga sabi-sabi:
- Totoo (True) – May matibay na ebidensya mula sa mapagkakatiwalaang sanggunian na nagpapatunay sa pahayag.
- Hindi Totoo (False) – Walang basehan o may ebidensyang nagpapakitang mali ang pahayag.
- Kulang sa Detalye (Partly True / Misleading / Needs Context) – May bahaging totoo ngunit kulang o may labis na detalye na nakaliligaw.
- Walang Basehan (No Basis / Unfounded) – Walang anumang mapagkakatiwalaang batayan o sanggunian para suportahan ang pahayag.
Paunawa
Ang layunin ng LB Times Fact-Check ay magbigay ng impormasyon at hindi ito dapat ituring bilang medikal na payo o kapalit ng propesyonal na pagsusuri. Para sa wastong diagnosis, paggamot ng anumang karamdaman, o payo, kumunsulta sa isang doktor o lisensyadong propesyonal sa kalusugan o sinumang eksperto.
Dagdag dito, ang mga ebidensyang nabanggit sa aming fact-checks ay base sa mga kasalukuyang datos nang ito ay mailathala. Maaaring mag-iba ang mga ito kapag may panibagong mga ebidensyang lumabas sa hinaharap sapagkat ganito ang kalikasan ng agham.
Makipag-ugnayan sa LB Times
May nakita ka bang kahina-hinalang sabi-sabi sa social media tungkol sa kalusugan na nais mong mabigyang-linaw? Ipadala ang screenshot o link ng naturang post sa [email protected] o sa opisyal na Facebook page ng LB Times.
