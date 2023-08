PSGDO nagsagawa ng libreng sports clinic sa Los Baños

Ulat ni: Marx Karlo Villaseñor

Isinagawa ng Provincial Sports and Games Development Office (PSGDO) ang Gov. Ramil L. Hernandez Free Sports Clinic sa iba’t ibang bayan ng Laguna, kabilang ang Los Baños, mula Hunyo 17 hanggang Agosto 30, 2023.

Layunin ng nasabing libreng sports clinic ang magbigay-daan para mas lalong mapalaganap at mapabuti ang mga abilidad ng mga kabataan sa iba’t ibang sports.

Isa rin itong “grassroot program” ng kapitolyo upang makahanap at makahasa ng mga bagong atletang Lagunense na may layuning lumaban hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa.

Kalahok dito ang mga kabataang 7 hanggang 17 taong gulang sa mga sumusunod na sports: Arnis, Baseball/Softball, Chess, Football, Futsal, Gymnastics, Karatedo, Pencak Silat, Table Tennis, Taekwondo, Tennis, Volleyball, at Athletics.

Ito ang naging iskedyul ng sports clinic na ginanap sa Los Baños:

Arnis , Hulyo 17 – Agosto 4, 2023 (8:30am – 11:00am) tuwing Lunes at Biyernes sa Brgy. Batong Malake.

Arnis , Hulyo 19 – Agosto 11 (8:30am – 11:00am) tuwing Miyerkules at Biyernes sa Maahas Elementary School.

Karatedo , Hunyo 27 – Hulyo 27 (3:00pm – 4:30pm) tuwing Martes at Huwebes sa Brgy. Mayondon.

Dalawang sports clinic ang ginanap sa Los Baños, ang Arnis at Karatedo. Nagkaroon ng limang sessions kada barangay. Sa unang tatlong sessions, itinuturo ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa mga naturang sport. Sa pang lima at anim na sessions naman isinasagawa ang “study sparring” na kung saan inaasahang gagamitin ng mga kalahok ang lahat ng mga natutuhan nila sa buong sports clinic.

Ayon naman kay coach Redentor Volpane, isang PSGDO clinician ng Arnis, importante and sports sa kalusugan ng kabataan.

“Bakit kailangan subukan ng mga bata ang sports? Unang-una maganda ito sa kanilang kalusugan… Magiging healthy sila, at the same time kung arnis naman yung magiging sports nila, matututo sila ng self-defense, self-control, self-discipline, which very positive ang magiging result para sa bata. Kaya dapat talaga ma-engage sila sa sports,” sabi ni Coach Redentor.

Siya rin ang head coach ng Los Baños Arnis Team, kaya maaaring sumali dito ang mga kalahok mula sa free sports clinic at mabigyan ng pagkakataong lumaban sa iba’t ibang mga paligsahan sa loob at labas ng Laguna.

Marami ring natutuhan ang mga lumahok sa free sports clinic, katulad ng kahalagahan nito at ang ambag nito sa kulturang Pilipino kaya mabilis napukaw ang kanilang interes.

“Kasi self-defense martial arts po siya [arnis] and very relevant and important po siya sa culture nating mga Pinoy,” sabi ni Vera Mauricio, 13, mula Bay ukol sa kung bakit siya lumahok at naging interesado sa sport na Arnis.

Nagpahayag din ang mga kalahok ng pasasalamat sa oportunidad na makapagensayo kasama ang mga prosesyonal na coaches nang libre.

“Maganda po siyang opportunity para po sa lahat. Kasi po yung iba hindi po exactly naaafford yung mga regular na session pang-train. So maganda po yung mga free clinic para po sa mga interested and wala pong enough na money, and yung mga gusto lang pong i-try ng saglit para mafigure-out if magugustuhan nila,” dagdag ni Mauricio.

Para sa mga nais malaman ang iba pang mga detalye tungkol sa libreng sports clinic, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Laguna Provincial Sports and Games Development Office (PSGDO) sa link na ito: https://facebook.com/PSGDOLaguna.