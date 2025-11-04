Laguna, nanguna sa 2024 GRDP ng CALABARZON — PSA

Ulat nina Earl Russel Masongsong at Ian Carlson Panuelos
Batay sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), nangunguna pa rin ang Laguna sa may pinakamalaking bahagi sa kabuuan ng Gross Regional Domestic Product (GRDP) ng CALABARZON sa 2024. Ang nasabing datos ay iprinesenta rin sa Provincial Product Accounts Data Dissemination Forum ni PSA Laguna Officer-in-Charge Elvin D. Arasula.
Ito ay matapos magtala ang lalawigan ng 33.1% o tinatayang ₱1.08 trilyon sa kabuuang halaga ng GRDP ng rehiyon. Mas mataas ito ng 5% kumpara sa ₱1.03 trilyong GRDP percent share ng Laguna noong 2023. Ayon sa PSA, ang pag-angat na ito sa ekonomiya ng lalawigan ay mas mabilis din kaysa sa 3.9% GDP growth rate na naitala mula 2022 hanggang 2023.
Ang sektor ng industriya ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng GDP ng Laguna (59.2%). Sa ilalim nito, public administration and defense at compulsory social security ang may pinakamabilis na paglago (15.4%). Sinundan ito ng human health and social work activities (13.5%) at financial and insurance activities (12.5%).
Sunod naman sa sektor ng industriya ang sektor ng serbisyo (39.4%) at sektor ng agrikultura, panggugubat, at pangingisda (1.4%).