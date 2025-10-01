LB local coffee scene

Ulat ni Alexandra Kelsey Ramos
Bakit ka umiinom ng kape? Para ba manatiling gising habang tinatapos ang requirements o trabaho? O baka naman para makipagkwentuhan sa kaibigan? Ang kape, mainit man o iced, ay matagal nang nagsisilbing kasama sa araw na buhay ng mga mamamayan, mula sa pag-aaral at trabaho hanggang sa sandaling pahinga.
Saan ka iinom ng kape? Tuklasin natin ang mga coffee shops sa loob at paligid ng UPLB campus na tumutugon hindi lang sa iyong panlasa, kundi pati sa tibok ng iyong araw bilang bahagi ng komunidad ng Los Baños.
Elbi Circulo on Wheels
Ang Elbi Circulo on Wheels ay maaaring matagpuan sa UPLB Freedom Park malapit sa Baker Hall. Bukas ito mula 6:00 AM hanggang 10:00 AM at 3:00PM ng hapon hanggang 7:00pm ng gabi.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook page https://www.facebook.com/profile.php?id=100094379100849
Café Buchie
Ang Café Buchie ay matatagpuan sa UPLB Physical Science Building. Bukas ito mula Martes hanggang Biyernes, 9:00 AM hanggang 5:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang https://www.facebook.com/cafebuchie/
Drive and Grind
Ang Drive and Grind Café ay matatagpuan sa International Housing Building, Jose B. Juliano Avenue, UPLB Campus, Los Baños, Philippines. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 AM hanggang 5:00 PM at tuwing Sabado mula 6:00 AM hanggang 5:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0969 414 0108 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/driveandgrindcafe
Dalcielo
Ang Dalcielo Bakery and Café ay matatagpuan sa Silangan Road, UPLB, Los Baños, Philippines. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 7:00 AM hanggang 9:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0917 505 8033 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/gotohansauplb
Tomoro Coffee
Ang Tomoro Coffee ay matatagpuan sa Victoria M Ela Avenue, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 7:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/tomorocoffee.ph
Black and Brew
Ang Black and Brew Coffee Shop ay matatagpuan sa 2F Vega Centre, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 AM hanggang 7:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0919 881 3823 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/BlackandBrewlb
Bokki’s
Ang Bokki’s Fil-Korean Café ay matatagpuan sa 2F Vega Centre, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 9:00 PM hanggang 7:30 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61551066111887
Lotus
Ang Lotus Tea and Coffee matatagpuan sa 4F Vega Centre, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 9:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0970 127 9974 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100093363246970
Yigo’s Pande Café
Ang Yigo’s Pande Café ay matatagpuan sa Vega Centre, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 4:00 AM hanggang 8:00 PM at mula Sabado hanggang Linggo mula 7:00am hanggang 7:00pm.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0917 560 1932 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/yigospandesal
Dash Espresso (Vega Arcade Branch)
Ang Dash Espresso ay matatagpuan sa 2F Vega Arcade, Lopez Avenue, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 AM hanggang 11:00 PM at mula Sabado hanggang Linggo mula 9:00 AM hanggang 11:00pm.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/dashespresso.upvega
After Class Café
Ang After Class Café ay matatagpuan sa 2F Vega Arcade, Lopez Avenue, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 10:00 AM hanggang 9:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0961 966 3158 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61565923854458
Elbi Commons
Ang Elbi Commons ay matatagpuan sa 2F Vega Arcade, Lopez Avenue, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 9:00 AM hanggang 11:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/elbicommons
Malaya’s Café (Grove Branch)
Ang Malaya’s Café ay matatagpuan sa JSH Bldg, Lopez Ave Grove, Los Banos, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 8:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0998 457 8295 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/Malayascafe
CUPS
Ang CUPS ay matatagpuan sa 2F JSH Bldg, Lopez Ave. Grove, Los Banos, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 8:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/cupsuplb
10510 Coffee
Ang 10510 Coffee ay matatagpuan sa Lopez Ave. Grove , Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 10:00 AM hanggang 11:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61566890612446
But First, Coffee
Ang But First, Coffee ay matatagpuan sa ES Plaza, Grove, Lopez Avenue, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linngo, 8:00 AM hanggang 11:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0932 215 1508 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/butfirstcoffeelosbanos
Melt Street
Ang Melt Street ay matatagpuan sa Grove, Lopez Ave., Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 11:00 AM hanggang 10:30 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61550687803142
Right Shot Café
Ang Right Shot Café ay matatagpuan sa EGrove, Lopez Ave., Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 10:00 AM hanggang 12:00 AM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0976 450 7080 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/rightshotcafe
Aja Café
Ang Trace Leisure Club ay matatagpuan sa Grove, Lopez Ave., near FO street, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 10:00 AM hanggang 8:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100083700262177
He-brews Coffee
Ang He-brews Coffee ay matatagpuan sa Lopez Ave, corner FO Santos Street, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 7:30 AM hanggang 11:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/HBcoffeePH
Elbi Coffee Hub
Ang Elbi Coffee Hub ay matatagpuan sa 10487 Grove St., Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 9:00 AM hanggang 5:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0917 566 9330 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/elbiecoffeehub
The Bean Bros
Ang the Bean Bros ay matatagpuan sa Lopez Ave., Grove, UPLB, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Martes hanggang Linggo, 9:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0976 236 1420 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61565656786759
iHive Coworking Café
Ang iHive Coworking Café ay matatagpuan sa Lopez Avenue, Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes at Linggo, 9:00 AM hanggang 12:00 AM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61552043649770
Café Ella
Ang Café Ella ay matatagpuan sa G/F Centro Mall, Lopez Ave., Los Banos Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 7:00 AM hanggang 8:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0917 849 6411 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/cafeellalosbanos
Let’s Coffee
Ang Let’s Coffee ay matatagpuan sa 10402 Lopez Avenue, Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 10:00 AM hanggang 8:00 PM, at tuwing Linggo 1:00 PM hanggang 8:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0977 288 6709 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/letscoffeeatelbi
Big Stone Laundry Café
Ang Big Stone Laundry Café ay matatagpuan sa Lopez Avenue, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 8:00 AM hanggang 9:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0917 174 7667 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61559957031971
Coffee Grind
Ang Coffee Grind ay matatagpuan sa The Residences by V-Lounge, Lopez Avenue, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 9:00 AM hanggang 11:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0995 285 7996 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100086514142061
Micha’s
Ang Micha’s ay matatagpuan sa Oregano St. Demarses Subd., Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 10:30 AM hanggang 7:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0947 494 1056 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/michaskitchenlb
Siento Café
Ang Siento Café ay matatagpuan sa 10697 Elon-elon Street, Sta Fe Subdivision, Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Martes hanggang Biyernes, 10:00 AM hanggang 10:00 PM at mula Sabado hanggang Linggo mula 7:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0997 296 1891 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/SientoCafe
Mångata Café
Ang Mangata Café ay matatagpuan sa 10673 Oregano Street, Demarces Subdivision, Los Baños Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 12:00 PM hanggang 11:00 PM at mula Sabado hanggang Linggo mula 3:00 PM hanggang 11:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/mangatacafe2022
Westea
Ang Westea ay matatagpuan sa FM Sacay St., Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 8:30 AM hanggang 8:30 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0915 946 5661 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/westeaph
Pickup Coffee
Ang Pickup ay matatagpuan sa Katigbak Dormitory beside Big Belly’s, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo 8:00 AM hanggang 8:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/pickupcoffeeph
Café 9596 (Near Raymundo Gate Branch)
Ang Café 9596 ay matatagpuan sa 10944 Kanluran Rd. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 7:00 AM hanggang 9:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0916 886 1826 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61550923684420
Favor Café
Ang Favor Café ay matatagpuan sa Raymundo Gate, Ruby St., Umali Subdivision, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 11:00 AM hanggang 8:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/favorcafeph
Dash Espresso (Raymundo Branch)
Ang Trace Leisure Club ay matatagpuan sa 10946 Ruby st., Raymundo Gate, Umali Subd., Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 9:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/dash.espresso.raymundo
Drip Kofi
Ang Drip Kofi ay matatagpuan sa Ruby st. Umali Subd. Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 AM hanggang 9:45 AM at Linggo mula 11:00 AM hanggang 9:45 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0977 285 1636 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/dripkofi.lb
H2 Café
Ang H2 Café ay matatagpuan sa El Ruby st. Umali Subd. Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 AM hanggang 9:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100086070440712
The Gray Area
Ang The Gray Area ay matatagpuan sa FO Santos Street, Umali Subdivision, Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 5:00 PM hanggang 10:00 PM at mula Sabado hanggang Linggo mula 1:00 PM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0977 810 2186 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/thegrayareaLB
Mokape
Ang Mokape ay matatagpuan sa Ruby Street, Umali Subd., Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 8:00 AM hanggang 12:00 AM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61562304354412
Coffee Blends
Ang Coffee Blends ay matatagpuan sa Unit C2A, Sandrose Place, Ruby St., Umali Subd., Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 3:00 PM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/ELBIcoffeeblends
The Reading Nook
Ang The Reading Nook ay matatagpuan sa Crayon Box Apartments 9915 A Ruby St, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 11:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0917 860 5883 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/thereadingnooklb
BitterSweet Crumbs
Ang Trace Leisure Club ay matatagpuan sa 9719 Banahaw Street, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 11:00 AM hanggang 9:00PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0998 861 8182 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/BitterSweetCrumbs
Mint and Snow
Ang Mint and Snow ay matatagpuan sa 10037 Ruby St. Umali Subd., Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 9:00 AM hanggang 8:30 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0949 883 1762 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/MintandSnow
Coffee Mariano
Ang Coffee Mariano ay matatagpuan sa Halcon st., Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 10:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0961 691 4291 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/CoffeeMarianoLosBanos
The Cabean
Ang The Cabean ay matatagpuan sa FO Santos Street, Umali Subd., Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Sabado, 11:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0905 372 0151 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61558187803387
Forty Thirty
Ang Forty Thirty ay matatagpuan sa 10377 FO Santos Street, Umali Subd., Brgy. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito tuwing Lunes, 1:00 PM hanggang 9:00 PM at mula Martes hanggang Linggo mula 9:00 AM hanggang 9:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=100088697408723
Suji Café
Ang Suji Café ay matatagpuan sa Diamond St., Umali Subd., Los Banos, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 12:00 PM hanggang 10:00 PM para sa indoor café at mula 2:00 PM hanggang 10:00 PM para sa park ‘n go.
Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61553869238287
Quatro Café
Ang Quatro Café ay matatagpuan sa Tresto, Umali Subd., Los Banos, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 10:00 AM hanggang 3:00 AM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0916 561 7550 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/trestopub
Café 9596 (Umali Branch)
Ang Café 9596 ay matatagpuan sa Jade St. Umali Subd. Batong Malake, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 11:00 AM hanggang 11:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring kontakin sila sa 0916 886 1826 o tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/profile.php?id=61550923684420
Barrio Café
Ang Barrio Café ay matatagpuan sa Plaza Agapita, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Linggo, 11:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/Baybayinatkape
Malaya’s Café
Ang Malaya’s Café Agapita branch ay matatagpuan sa Agapita Road, San Antonio, Los Baños, Laguna. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, 9:00 AM hanggang 10:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/share/16ZyKki86S/?mibextid=wwXIfr
Cafeture
Ang Cafeture ay isang café and studio na matatagpuan sa Agapita Road, San Antonio, Los Baños, Laguna. Bukas ang cafe mula Lunes hanggang Linggo, 9:00 AM hanggang 11:30 PM at ang studio naman nila mula 1:00 PM hanggang 9:00 PM.
Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring tingnan ang kanilang Facebook Page https://www.facebook.com/share/1WrBTyQdqQ/?mibextid=wwXIfr