Mars Ravelo binigyang-pugay sa Elbikon 2026

Ulat ni Rafa Piencenaves
Binigyang-pugay ang batikang comic artist na si Mars Ravelo sa Elbikon 2026 na ginanap noong ika-14 ng Pebrero 2026 sa UPLB Charles Fuller Baker Memorial Hall.
Sa pangunguna ng The Graphic Literature Guild (GLG), ang Elbikon 2026 ay taunang pagpupulong ng mga alagad ng Filipino comics na isinasagawa kasabay ang UPLB February Fair.
Ang panel discussion na isinagawa tungkol sa batikang comic artist ay pinangunahan ng kanyang apo na si Gino Dela Cruz. Binigyang-diin dito ang ambag ni Ravelo sa industriya ng comics sa Pilipinas. Partikular dito ang paglikha niya sa mga karakter nina Darna at Captain Barbell na nagkaroon ng iba’t ibang pag-aangkop sa pelikula at telebisyon at patuloy na kinikilala hanggang sa kasalukuyan.
Nagtayo rin ng eksibit ng mga likhang sining ni Ravelo sa venue na pinamagatang “Mars Ravelo: Tales from the Magic Makinilya.”
Samantala, may naimbitahan ding dalawang tagapagsalita na nagbahagi ng kanilang mga pamamaraan at karanasan sa paglikha ng comics.
Una ay si Shawn Yohan para sa Bunganga Memories, kung saan ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa paggawa ng mga ilustrasyon at paglalathala ng sariling likha sa mga digital platform.
Sumunod ay si Ardie Aquino ng Chikidoodledoo at kasapi ng Samahang Kartunista ng Pilipinas, na nagbahagi ng kanyang proseso sa paggamit ng katatawanan at pang-araw-araw na karanasan bilang inspirasyon sa komiks. Kabilang sa kanyang mga likha ang School Run at iba pang comic strips na inilalathala online.
Isinagawa rin ang “Writing Like an Artist, Drawing Like a Writer,” isang pagsasanay na pinangunahan nina Flynn at Soleil ng KultOU, gayundin ang live drawing session gamit ang Clip Studio Paint sa pangunguna ni Reyren Costante.
Nagwakas ang programa sa talumpati ni Andrea Resontoc, tagapangulo ng GLG. Pinasalamatan niya ang mga panauhing dumagsa sa programa at inasahan ang kanilang suporta sa kanilang mga aktibidad sa hinaharap.
Layunin ng Elbikon 2026 na magsilbing plataporma para sa talakayan, pagpapalitan ng kaalaman, at pagpapalawak ng network sa larangan ng komiks at graphic literature. Binigyan din nito ng oportunidad ang 163 inimbitahang artists na maipakita at maibenta ang kanilang mga likha.
Ayon sa GLG, layon nilang ipagpatuloy ang mga katulad na inisyatiba upang higit pang suportahan ang komunidad ng komiks sa UPLB, mabigyan ng plataporma ang mga lokal na artists sa Calabarzon, at makapagbukas ng mas maraming oportunidad sa pakikipag-ugnayan sa mga propesyonal sa industriya.