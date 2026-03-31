Sining ng paglaya: Ang kababaihan ng kasalukuyan

Ulat nina Shaira Grace Desagun, Lawrence Christian Verzosa, at Johan Gabriel Peña
Sa pagtagpo ng luma at bago—ng gunita at teknolohiya—patuloy na umuusbong ang sining bilang tulay ng kahapon at ngayon. Hindi na lamang pagkababae ang tinig sa likhang-sining ng kababaihan; ito’y sumasalamin na rin sa mas malalalim na usaping panlipunan. Sa bawat pinta at piksel, sa bawat lumang diwa at bagong anyo, muling ipinapaalala ang halaga ng pagkilala.
Sa pagtatapos ng buwan ng kababaihan, samahan ang mga artista ng bayan sa kanilang paglalakbay at palakasin ang mga panawagang kilalanin, suportahan, at pahalagahan ang kanilang ambag, noon man o ngayon.
Tampok sa larawang sanaysay na ito ang “Ako ‘To: Faces of Filipino Women” Gallery na pinangunahan ng UPLB Gender Center bilang parte ng #NationalWomensMonth. Bukas ito sa publiko hanggang Abril 10.