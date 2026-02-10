UPLB FebFair 2026 sesentro sa paglaban sa korupsyon

Ulat nor Sophia Ramilo
Opisyal nang binuksan ngayong ika-10 ng Pebrero 2026 ang taunang University of the Philippines Los Baños (UPLB) February Fair sa Freedom Park. Ngayong taon, dala ng UPLB FebFair ang temang “HIMAGSIK: Buong Puwersang Paglaban ng Timog Katagalugan Kontra Korapsyon Tungo sa Katarungan, Kapayapaan, at Tunay na Demokrasya.”
Sentro ng selebrasyon ang panawagan laban sa laganap na korupsyon at ang pagsusulong ng isang lipunang makatarungan, Mapayapa, at tunay na demokratiko. Ayon sa mga tagapag-organisa, layunin ng FebFair 2026 na palakasin ang sama-samang pagkilos at kolektibong paninindigan ng mamamayan, lalo na ng kabataan at iba’t ibag sektor, upang igiit ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan at ipaglaban ang karapatan ng sambayanan.
Paalala ng mga tagapag-organisa na hindi lamang ito isang selebrasyon, kundi isang anyo ng politikal na edukasyon at pagkakaisa. Tulad ng mga nakaraang taon, tampok sa Feb Fair ang mga talakayan, cultural performances, at mga aktibidad na tumatalakay sa mahahalagang isyung panlipunan.
Ang sumusunod ang mga magiging talakayan kada gabi ng fair:
Day 1: Kabataan at Sektor ng Edukasyon (Martes)
Day 2: LGBTQIA at mga Kababaihan (Miyerkules)
Day 3: Karapatang Pantao at Kapayapaan (Huwebes)
Day 4: Pambansang Soberanya (Biyernes)
Day 5: Pesante at Manggagawa (Sabado)
Tampok din ngayong ang iba’t ibag lokal na negosyo na nagbibigay-diin sa pagsuporta sa lokal na kabuhayan at malikhaing industriya ng komunidad sa paligid ng UPLB.
Inaasahang magsisilbing lunsaran ang UPLB February Fair 2026 ng mas malalim na diskurso at konkretong pagkilos laban sa korupsyon, habang pinagtitibay ang ugnayan ng iba’t ibag sektor at lokal na komunidad sa kolektibong laban para sa katarungan, kapayapaan, at tunay na demokrasya.