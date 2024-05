Gandingan Trade Fair 2024, nagbukas na!

Kuha ni: Aron C. Perales

Ulat ni: Jerome P. Atangan

Los Baños, Laguna – Tampok ang lokal na negosyo sa Gandingan 2024 Trade Fair ng The UP Community Broadcasters Society (UP ComBroadsoc) sa Charles Fuller Baker Hall Basketball Court na opisyal na binuksan kahapon, ika-29 ng Abril at magtatagal hanggang ika-3 ng Mayo.

Handog ng UP ComBroadSoc ang ika-18 edisyon ng Gandingan Awards na may temang Agrikultura: Mga Kwento ng Hamon at Pag-asa sa ika-4 ng Mayo, ngayong taon.

Para sa taong ito, magsisilbing partner community ng organisasyon ang Pambansang Kilusan ng mga Samahan ng Magsasaka (PAKISAMA), isang pambansang kolektiba ng mga family farmers organization.

Sa ngayon, ang sektor ng Agrikultura ay humaharap sa iba’t ibang hamon. Subalit may mga hamong kaya naman natin silang tulungang i-address tulad ng mga agricultural lands nakino-convert into industrial at commercialized areas. Hindi pa naman siguro huli ang lahat upang buhayin natin ang sektor ng Agrikultura.,” ani Dana Maningas, Gandingan Trade Fair Head.

