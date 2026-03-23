DepEd Laguna, nakahanda sa tuluyang implementasyon ng Strengthened SHS Curriculum sa susunod na pasukan

Ulat ni Julia Samantha Caballero
Pinaigting ng DepEd Laguna ang mga paghahanda nito para sa full implementation ng Strengthened Senior High School (SHS) Curriculum sa taong panuruan 2026-2027, kabilang ang Senior High School Learner Assessment, Pilot Implementation, at preparatory activities.
Ipapatupad ang bagong kurikulum kasunod ng paglabas ng DepEd Memorandum No. 12, s. 2026., na naglalayong gawing mas praktikal at nakatuon sa kasanayan ang Senior High School upang mas maging handa ang mga mag-aaral sa trabaho o karera matapos ang kanilang pag-aaral.
Sa ginanap na 1st Regular Division Management Committee (MANCOM) Meeting noong ika-10 ng Marso 2026, tinalakay ni Dr. Orlando T. Valverde, Curriculum Implementation Division (CID) Chief ng DepEd Laguna, ang kasalukuyang estado ng paghahanda ng dibisyon para sa bagong kurikulum.
Ayon kay Dr. Valverde, nakapagtala ang mga pampublikong paaralan sa Laguna ng 100 porsiyentong participation rate sa isinagawang Senior High School Learner Assessment, nangangahulugang lahat ng paaralan ay lumahok sa naturang pagsusulit.
“Sa total target na 3, 200 students, nakakuha na ng assessment (with schedule) ang 2,793 ng mga mag-aaral achieving 87%,” ani Dr. Valverde.
Layunin ng assessment na masukat ang literacy at numeracy skills ng mga mag-aaral at matukoy ang mga learning gaps sa Senior High School na magsisilbing batayan ng DepEd sa pagbuo ng mga programang tutugon dito.
Ang MANCOM ay regular na pagpupulong ng mga opisyal ng DepEd division na karaniwang isinasagawa kada quarter upang maglatag ng updates, direksyon, at mga sumusunod na hakbang sa mga programa, proyekto, at aktibidad ng ahensya.
Samantala, ilan sa mga paaralan sa Laguna ay sumailalim na sa pilot implementation ng Strengthened SHS Curriculum. Kabilang sa mga ito ang Liliw NHS, Siniloan INHS, at Santa Maria INHS.
Nag-aalok ang mga ito ng iba’t ibang academic at technical tracks tulad ng engineering, accountancy, education, medical allied, computer programming, at mga kursong nakatuon sa hospitality at entrepreneurship gaya ng bakery operations, kitchen operations, at food and beverage services.
Sa ilalim ng Strengthened SHS Curriculum, inalis ang dating strand-based system tulad ng Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), Accountancy and Business Management (ABM), Humanities and Social Sciences (HUMSS), at General Academic Strand (GAS).
Sa halip ang mga mag-aaral ay pipili ng electives mula sa dalawang pangunahing track—Academic at Technical-Professional (TechPro) clusters.
Kabilang sa Academic track ang mga larangan tulad ng Arts, Social Sciences, and Humanities, Business and Entrepreneurship, Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), Sports, Health, and Wellness. Samantala, nag-aalok naman ang TechPro track ng mga kursong nakatuon sa Agriculture and Fishery Arts, Information and Communication Technology (ICT), Industrial Arts, Hotel and Tourism/Hospitality, Family and Consumer Services, Aesthetic, Wellness, and Human Care.
Binawasan din sa bagong kurikulum ang bilang ng core subjects mula 15 ay magiging lima na lamang ang kailangang kunin ng mga mag-aaral.
“Tapos na tayo sa pilot implementation tapos susunod na ang full implementation. Ngayon ay nasa parte na tayo ng preparatory activities ang curriculum mapping, planning, orientation, coordination, at support initiatives,” pahayag ni Dr. Valverde.
Nilinaw din ni Dr. Valverde na magpapatuloy sa ilalim ng Strengthened SHS Curriculum ang mga kasalukyang mag-aaral hanggang sa kanilang pagtatapos. Ang mga mag-aaral na kasalukuyang nasa Grade 11 sa ilalim ng lumang SHS Curriculum ay magpapatuloy sa parehong curriculum pagpasok nila sa Grade 12.