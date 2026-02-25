‘Experiential Learning’ tampok sa UPOU ‘EduPerya’

Ulat ni Miguel Ledesma
“Hindi lang ito perya, this is education.”
Ito ang temang binigyang-diin ni Chancellor Joane V. Serrano sa pagbubukas ng FEd EduPerya, isang tatlong-araw na educational fair na ginanap sa University of the Philippines Open University (UPOU) Headquarters, Multipurpose Hall (MPH), sa Brgy. Maahas, noong Pebrero 23-25, 2026.
Layunin ng mga palaro at eksperimento na maipakilala at maengganyo ang mga mag-aaral sa elementarya at sekondarya ng Los Baños sa iba’t ibang larangan ng kaalaman mula sa mga akademikong programa ng Faculty of Education (FEd) ng UPOU, kabilang ang distance learning, education studies, at pagtuturo ng matematika at agham.
Binigyang-diin sa mga aktibidad ang experiential learning, kung saan hindi lamang pagbabasa o pakikinig ang paraan ng pagkatuto, kundi aktuwal na pakikilahok, pagsubok, at pagkatuto sa pamamagitan ng karanasan.
“Sometimes kasi ‘di ba parang, education is like a ‘very still’ discipline, hindi siya gan’on ka-fun’. We wanted to showcase different aspects of education” ayon sa isang panayam kay Asst. Prof. Charisse T. Reyes, dekano ng FEd ng UPOU.
Nasubukan ng ilang mag-aaral ang mga booths na handog ng FEd na nagtuturo ukol sa literacy, mathematics, at siyensya at teknolohiya.
Ilan sa kanila sumabak sa ring toss ng “The BES booth”, darts ng “AAartscade booth”, kung saan may biglaang pagsasayaw kung hindi tumama ang tira nila sa balloon.
Pagkatapos, may ipinapaliwanag sa mga mag-aaral ng mga facilitators ang mga konseptong edukasyonal o scientipiko ukol sa trivia o gawain nilang tinapos.
“It’s not just about doing the games but actually nag-embed kami ng knowledge aspect, nag-embed kami ng skills, nag-embed kami ng discipline so y’un, feeling ko overall lahat ng nangyayari, enveloped [siya] in a fun interactive way of promoting education as a discipline,” isinaad ni Dekano Reyes.
Nagsilbi rin itong panimulang ganap sa pagdiriwang ng ika-31 na anibersaryo ng pagkakatatag ng UPOU noong February 23, 1995.