Libreng health check-up handog ng PhilNONI sa 25th anniv

Ulat nina April Pestaño at Eyah Sytangco
Pinagtibay ng Philippine Morinda Citrifolia Inc. (PMCI), mas kilala sa produktong “PhilNONI” ang adbokasiyang pangkalusugan at pangkabuhayan para sa mga Los Bañense sa kanilang ika-25 anibersaryo nitong Pebrero 23, 2026 sa Umali Subdivision.
Inihandog din ng PMCI ang libreng health check-up at iba’t ibang therapy sessions para sa unang 25 taong nakilahok sa programa na magpapatuloy kinabukasan. Kabilang dito ang iba’t ibang procedures tulad ng high potential therapy (HPT), hydro detox, GenQi Physiotherapy, Bio-E therapy, at iba pa.
Kaugnay nito, maisasakatuparan ang buwanang health diagnostic at treatment para sa Los Baños senior citizens. Ito ay nasimulan noong Pebrero 12 hanggang 13 at magtutuloy pa sa layong magbigay tulong sa may karamdaman.
Pinangunahan ang programa ng Chief Operating Officer (COO) Chiara Ongkiko-Payuan kung saan ibinida ang tagumpay at legasiya ng PhilNoni. Kilala ang mga produkto sa pagbibigay ginhawa sa karamdaman, bilang ito ay food supplement na naglalaman ng essential nutrients.
”Wellness is the harmony of the body, mind, and soul,” ani Dr. Bunny Bernardo na nagbahagi ng inspirational at health-educational message.
Binigyang diin naman ni Dr. Florita Maslog ang kanyang testimonya sa pag-inom ng PhilNoni. Ayon sa kanya, isa sa rason ang PhilNONI kung bakit siya at ang kanyang asawa ay nananatiling malakas.
Ayon din kay Ongkiko-Payuan, malaki ang naging ambag ng PMCI sa pagbibigay ng pangkabuhayan — mula sa mga nag-aani ng Noni sa mga probinsya, hanggang sa mga manggagawa sa produksyon, at distributors nito.
Samantala, nagbigay naman ng paunang video message ang New York-based president ng PhilNONI na si Tim Contado.
Kasabay ng libreng health check-up na sinimulan noong umaga, umarangkada rin ang motorcade kasama ang tricycle association at stakeholders. Umikot ito sa Los Baños bilang pag-alala sa bayan na pinagmulan ng munting negosyo. Umikot ang motorcade mula Los Baños Arc patungo sa South Supermarket, Vega Center, hanggang makarating sa kanilang opisina.
Naging daloy ang selebrasyon bilang pagpupugay sa yumaong si Dr. Tito Contado, CEO at founder ng PhilNONI.