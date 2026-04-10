Final notice sa demolisyon sa Brgy. Bambang Purok 6B inilabas; mahigit 100 pamilya naghihintay ng susunod na hakbang

Ulat ni Jemvy Grace Sedano
LOS BAÑOS, LAGUNA — Nanatiling hindi tiyak ang sitwasyon ng mahigit 100 pamilyang naninirahan sa Purok 6B, Brgy. Bambang kasunod ng inilabas na Final Notice to Vacate and Demolish noong Marso 11, 2026, batay sa kautusan ng Municipal Trial Court of Los Baños.
Ayon sa mga residente,wala pang tiyak na petsa kung kailan isasagawa ang demolisyon, bagama’t may itinakdang palugit bago ito ipatupad.
“May demolition pero wala pang date… hanggang ngayon di pa rin kami kinakausap kung ano ba dapat gawin,” ani Roselyn Retes, 36, na 17 taon nang residente naninirahan sa lugar:
Dagdag pa niya, “Wala kaming alam kung ano talaga mangyayari dahil wala pang sinasabi sila Mayor.”
Ayon sa mga residente, matagal nang umiiral ang usapin sa lupa, na umano’y nagsimula pa noong 2014.
“Ang alam kasi namin, nabili itong lupa ng isang negosyante… hanggang sa pumunta sa demolisyon,” ani Retes. Dagdag naman ni Raymand Logares na asawa ni Rose Retes, “Alam namin na ito ay government property.”
Ibinahagi rin ng mga residente na nakatanggap sila ng Writ of Demolition, ngunit iginiit na hindi umano lubos na naipaliwanag sa kanila ang proseso.
“Di nga namin alam na may final decision na ang korte… bigla na lang siyang dumating sa amin,” ani Retes.
Samantala, sinabi ni Rolando Quidilig, 53, pangulo ng Homeowners’ Association ng Purok 6B, na patuloy nilang sinusubukang idaan sa legal na proseso ang laban upang maiparating ang kanilang panig.
“Naghahanap kami ng lahat ng paraan upang mapigilan ang demolisyong ito… nagpadala na rin kami ng sulat sa mga ahensya ng gobyerno,” aniya.
Ibinahagi rin ng mga residente ang epekto ng sitwasyon sa kanilang kabuhayan at pamilya.
“Wala kaming lilipatan… di namin alam saan kami pupunta,” ani Retes.
Samantala, ayon kay Jin Barse, 53, nagsimula na silang mag-impake kahit di pa tiyak ang susunod na mangyayari.
“Nagbabalot-balot na kami pero di namin alam kung saan kami uupa,” aniya.
Sa kabila nito, nananatiling umaasa ang mga residente sa tulong ng lokal pamahalaan.
Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Los Baños, iginagalang nito ang desisyon ng hukuman at tiniyak na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa lahat ng panig upang makahanap ng makatao at mapayapang resolusyon para sa mahigit 100 apektadong pamilya.
Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Barangay Bambang hinggil sa isyu.
Sa kasalukuyan, patuloy ang paghihintay at panawagan ng mga residente sa susunod na hakbang kaugnay ng ipatutupad na demolisyon.