GSSC, nagsagawa ng GS Scholarship Fair para sa mga graduate students sa UPLB

Ulat ni Gweneth D. Dizon
Mga tagapag-organisa, kinatawan ng mga institusyon, at mga dumalo sa GS Scholarship Fair bilang bahagi ng GS Week 2026
Matagumpay na idinaos ng UPLB Graduate School Students Council (GSSC) ang GS Scholarship Fair noong ika-24 ng Marso 2026 sa International Student and Cultural Center, University of the Philippines Los Baños bilang ikalawang araw ng GS Week 2026.
Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba’t ibang institusyong nag-aalok ng lokal at internasyonal na scholarship kabilang ang Philippine Space Agency (PhilSA), Department of Science and Technology-Science Education Institute (DOST-SEI), Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), at Nagoya University Asian Satellite Campus Institute (ASCI). Layon ng nasabing aktibidad na ilahad ang iba’t ibang scholarship opportunities para sa mga graduate students.
Ibinahagi ng mga kalahok na institusyon ang mga maaaring ma-access na scholarship programs, kabilang ang mga oportunidad para sa mga master’s at doctorate studies, pati na rin ang mga kinakailangang dokumento, aplikasyon, at iskedyul ng pagsusumite.
Nagbigay ng pambungad na pananalita si Assoc. Prof. Maria Kristina G. Alinsunurin, School Secretary ng UPLB Graduate School, kung saan binigyang-diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng sapat at malinaw na impormasyon hinggil sa mga oportunidad para sa mga graduate students.
“Mahalaga na naipapahatid natin sa mga estudyante ang mga ganitong oportunidad upang mas mapalawak ang kanilang access sa graduate education,” ani Assoc. Prof. Alinsunurin.
Ayon kay Liberty Fontanilla, UPLB alumna, dumalo siya upang makita kung anu-ano pang mga oportunidad ang angkop para sa mga Pilipino o sa mga nagtapos sa kolehiyo. Dagdag pa niya, mahalaga ang mga ganitong mga aktibidad upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante hinggil sa mga scholarship.
Samantala, ibinahagi naman ni Kian Taño, isang estudyante ng UPLB MS Microbiology, na naengganyo siyang dumalo sa tulong ng kanyang mga kapwa graduate students at upang tuklasin pa ang mga ibang oportunidad na maaaring makatulong sa kanyang akademikong paglalakbay.
“[I]yong mga nagyayaya na fellow graduate students [ang nag-udyok sa akin na dumalo], at yung mga opportunities, makameet ng ibang graduate students at makita pa yung ibang prospects,” saad ni Taño.
Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng pangwakas na pananalita ni Cary Maynard R. Olivar, GSSC Vice Chairperson at Overall Head ng GS Week 2026, kung saan binigyang-diin ang layunin ng aktibidad na pag-ugnayin ang mga estudyante at mga institusyong nag-aalok ng scholarship at iba pang akademikong oportunidad.
Bahagi ng GS Scholarship Fair ng GS Week 2026, isang anim na araw na serye ng mga aktibidad na inihanda ng GSSC na kinabibilangan ng Executive Talks, Shirt Day, Virtual Human Bingo, at Three-Minute Thesis Competition na naglalayong magbigay ng impormasyon at oportunidad, gayundin ang pagkakataong makipag-ugnayan sa kapwa graduate students.
Ginawaran ng pagkilala ang mga kinatawan ng mga institusyong lumahok sa GS Scholarship Fair.
Hinihikayat din ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang opisyal na websites at online platforms ng mga nasabing institusyon upang makuha ang kumpletong detalye hinggil sa mga scholarship, kabilang ang application guidelines at submission procedures: