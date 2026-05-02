Haircut for a cause para sa mga may cancer isinagawa sa UPLB

Ulat nina Kryztel Abunda at Sheryl Dio
Isinagawa ang taunang “Lose Locks for Lives 2026” sa UPLB Student Union Building, Molawin Hall nitong Abril 18 at 25, 2026 sa pangunguna ng Tau Lambda Alpha (TLA) – Los Baños.
Layunin ng naturang aktibidad na makapaghatid ng tulong para sa mga cancer patient beneficiaries ng Strand Up for Cancer Youth Club. Isa rin sa mga misyon nito ay ang makapagbigay ng emosyonal na suporta para sa mga cancer patients at maiparamdam sakanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban.
“Kino-conduct ang event na ito to bring back the cancer patients’ confidence by giving them hair at siyempre to show support na din through monetary donation,” ani Lyra Erich Recalde, tagapangulo ng aktibidad.
Ang mga lumahok sa aktibidad ay nakapagbigay ng donasyon sa dalawang paraan: una, sa pamamagitan ng pagdo-donate ng buhok na gagamitin sa paggawa ng wigs; at ikalawa, ang pagpapagupit sa halagang ₱120, kung saan ang nalikom na halaga ay ilalaan bilang tulong pinansyal para sa mga benepisyaryo.
Ayon kay Recalde, malaki ang maitutulong ng malilikom na pondo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga cancer patients para sa kanilang gamutan.
“Say, for example, kung may expenses sa pagpapagawa ng hair, ganun, pwede siyang magamit sa mga meds ganun tsaka sa mga basic needs ng mga cancer patients,” Dagdag pa niya.
Inaasahan ng TLA – Los Baños na mas mapalawak pa ang abot ng kanilang programa at mas marami pang indibidwal ang mahikayat nila na makibahagi sa susunod na taon.