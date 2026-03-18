Ika-175 kaarawan ni Heneral Paciano Rizal, ginunita sa Los Baños

Ulat nina Maria Sasha Anika Santos at Angel Mharu Villagomez
Ginunita ng bayan ng Los Banos ang ika-175 taon ng kapanganakan ni Heneral Paciano Rizal, noong Marso 9, 2026 sa General Paciano Shrine.
Dinaluhan ito ng mga mga kamag-anak ng heneral, kabilang sina Gemma Cruz-Araneta at Virgilio Lopez Villarruz, pati na rin ang mga kinatawan mula sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP), Pamahalaang Panlalawigan ng Laguna, Kongreso ng Ikalawang Distrito ng Laguna, Knights of Rizal.
Isinagawa rin ang Commitment Ceremony para sa Rizal Classrooms of the Future (RCOF) bilang bahagi ng kolaborasyon ng UP System, University of the Philippines Los Baños (UPLB), at UP Open University (UPOU) upang isulong ang makabagong pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto sa mga paaralan.
Bilang bahagi ng programa, nagtanghal ang mga mag-aaral mula sa Paciano Rizal Elementary School kung saan kanilang isinabuhay ang talambuhay at pamana ng heneral. Nagbahagi rin ng talakayan tungkol sa kanyang buhay si Gemma Cruz-Araneta, apong pamangkin ni Paciano Rizal.
Naimbitahan rin upang magbigay ng talumpati si University of the Philippines (UP) President Atty. Angelo A. Jimenez bilang katuwang ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng UP Los Baños (UPLB).
“Paciano Rizal represents a form of heroism that often goes unseen, the heroism of sacrifice without recognition, leadership without applause, loyalty without condition,” aniya.
Pinangunahan ng Municipal Government of Los Baños, ang selebrasyon ay naglayong kilalanin ang pamana ng pamumuno, katapangan, at pagmamahal sa bayan ng rebolusyonaryong heneral.
Nagtapos ang paggunita sa isang munting salu-salo bilang pagdiriwang sa patuloy na pamana ng tapang, pamumuno, at pagmamahal sa bayan ni Heneral Paciano Rizal.