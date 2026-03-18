Higit 20 oras sa isang linggo, ginugugol ng mga kabataan sa panonood ng online videos

Ulat ni Nielle Angeles
Higit sa 20 oras ang ginugugol ng mga Pilipinong internet users na may edad 16 pataas sa loob ng isang linggo para manood ng mga online videos, batay sa Global Digital Report 2026. Sinusundan ito ng higit sa 13 oras sa paggamit ng social media at higit sa 11 oras naman sa panonood ng mga short online videos tulad ng sa TikTok.
Ayon sa datos, 76.30% ng mga uri ng online video na kanilang pinanonood ay mga music video, 58.10% sa mga nakakatawa at viral video, at 47.80% naman sa vlog ng mga influencer. Habang ang mga bidyo tulad ng tutorial kung paano gawin ang isang bagay at educational video ay mayroong 40.50% at 37.80%.
Samantala, pinangungunahan ng 67.70% ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya bilang dahilan sa paggamit ng social media. Sinusundan naman ito ng pampalipas oras na mayroong 46.80%, paghahanap ng iba’t ibang uri ng content na mayroong 41.5%, pagbabasa ng balita na mayroong 40.40%, at pagtingin sa mga online trends na mayroong 39.4%.
Mahigit 9 na oras sa isang araw ang ginugugol ng mga Pilipinong internet users sa pagiging online. Ngunit ang paggugol ng mahabang oras sa walang kabuluhang pag-scroll online ay maaaring magdulot ng pag-ikli ng attention span ng isang tao at ng cognitive fog o paghina ng kalinawan ng isipan. Kaakibat nito, ang labis na pagkonsumo naman ng walang kabuluhang online content ay maaaring magresulta sa “brainrot” o ang paghina ng mental o intelektwal na estado ng isang tao.
Ayon sa isang pag-aaral, natukoy na nakakaapekto ang “brain rot” sa pag-ikli ng attention span, kahirapan sa pagkatuto, at pagbaba ng academic achievement ng mga mag-aaral. Kabilang rin sa mga dulot nito ay ang pag-aatubili nila na pumasok o sumali sa mga aktibidad sa paaralan.
Sa kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa bansa, 14 lamang sa bawat 1,000 mag-aaral sa Baitang 10 at 4 sa bawat 1,000 mag-aaral sa Baitang 12, ang may kasanayan sa problem solving, pagbabahagi ng impormasyon, at pagsusuri ng datos upang makalikha ng isang ideya, ayon sa Second Congressional Commission on Education (EDCOM2).
Upang maiwasan ang mga posibleng epekto ng “brain rot” sa edukasyon, maaaring limitahan ng isang mag-aaral ang kanyang screentime upang maiwasan ang paggugol ng mahabang oras at pagkonsumo ng walang kabuluhang content online. Gayundin, maaaring gamitin ang patakarang 80/20 kung saan 80% ng kabuuang oras ng pagiging online ang ilalaan sa makabuluhan na content at 20% naman para sa mga nakalilibang na content.
