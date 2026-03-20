Libreng chemotherapy sa Laguna, aarangkada na sa Abril

Ulat ni Mico Diaz
Magkakaroon na ng pagkakataon ang mga residenteng may kanser sa Laguna na makakuha ng libreng chemotherapy treatment simula Abril 2026, isang hakbang na inaasahang magpapagaan sa mabigat na gastusin sa gamutan sa lalawigan.
IUsinasagawa ang pagpaparehistro dito sa Provincial Health Office (PHO) sa loob ng Kapitolyo sa Santa Cruz, mula 9:00 AM hanggang 4:00 PM.
Batay sa anunsyo ng pamahalaang panlalawigan, kinakailangang dalhin ng mga magpaparehistro ang kanilang treatment plan.
Para sa mga wala pang hawak na dokumento, maaari silang sumailalim sa konsultasyon sa mga oncologist na itatalaga sa pasilidad pagdating ng Abril.
Ang nasabing Chemotherapy Center ay matatagpuan sa Laguna Medical Center (LMC) kung saan magkakaroon ng hiwalay at ligtas na silid para sa chemotherapy, dialysis, at mga diagnostic services tulad ng CT scan at X-ray.
Tinatayang anim na CT scan rooms at isang centralized diagnostic area ang itatayo upang mas mapabilis ang pagsusuri at gamutan ng mga pasyente.
Ipinunto ni Dr. Eric Tayag, provincial health consultant at dating Undersecretary ng Department of Health (DOH), na kayang magserbisyo ng center sa hanggang 40 pasyente kada araw. Katuwang din ang PhilHealth upang masiguro ang sapat na suplay ng gamot para sa mga nangangailangan, ayon sa isang press release.
Dagdag pa dito, layon ng inisyatibang ito na tuldukan ang matagal nang hirap ng mga Lagunense sa pagluwas pa sa ibang lugar para lamang makapagpagamot. Marami rinang tumitigil sa gamutan dahil sa mataas na singil sa pribadong ospital at pamasahe.
Samantala, sa pamamagitan ng oncologist-led consultation sa loob mismo ng LMC, mas mapabibilis pa ang proseso ng pagtanggap at pag-aalaga sa mga pasyente nang hindi kinakailangan pang lumayo sa kanilang tahanan.
Magbubukas ang chemotherapy center sa Abril 2026 at agad magsisimula sa pagbibigay ng libreng serbisyo para sa lahat ng mga kwalipikadong residente ng Laguna.