Red tape puwede nang ireklamo gamit ang TALA AI chatbot ng ARTA

Ulat ni Alexander Viktor Mendoza
Kaakibat din nito ang ART Dashboard kung saan makikita ng publiko kung sinong mga ahensya ng gobyerno ang may pinakamaraming reklamo.
Nilalayon ng TALA na gawing moderno ang proseso kung paano maa-access ng mga mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno, kabilang ang paghahain ng mga reklamo.
“We are making it easier for our fellow citizens to approach us, [about] how they can relay their concerns, suggestions, and situations that stem from their experience with the government [agencies],” ayon kay Dr. Karl Joseph Sanmocte, Regional Head of ARTA Southern Luzon sa isang press release.
Ilang pangunahing tampok ng platform ang pagbigay ng kakayahang maghain ng mga reklamo online, subaybayan ang mga nakaraang reklamo, at i-access ang resolusyon ng isang reklamo upang masuri kung kinakailangan ang mga hakbang sa pagsubaybay.
Ang proseso ng paghahain ng mga reklamo ay nagsisimula sa pagsusumite ng reklamo, na pagkatapos ay kinikilala ng sistema sa pamamagitan ng e-mail. Pagkatapos, ang reklamo ay susuriin ng ARTA at ieendorso sa mga kinauukulang ahensya. Kapag nasuri na ng ahensya ang reklamo, makakatanggap ang gumagamit ng tugon na nagsasaad ng mga aksyon na ginawa. Pagkatapos ay ibeberipika ng Committee on Red Tape (CART) ng ARTA ang mga aksyon ng ahensya. Panghuli, maghahain ang ARTA ng ulat ng resolusyon, at ang reklamo ay ituturing na nalutas na.
Gumagamit ang ARTA ng artificial intelligence upang tulungan ang mga gumagamit sa pag-navigate sa sistema, lalo na sa paghahain ng mga reklamo sa pamamagitan ng pagsasalita.
Ang TALA ay nagbibigay ng serbisyo sa 17 lokal na wika sa Pilipinas, kabilang ang Ingles, Bisaya, Tagalog, Ilocano, at Waray, bukod sa iba pa. Ayon kay Sanmocte, ang TALA ay dinisenyo upang maunawaan ang iba’t ibang diyalekto at bigyang-kahulugan ang kanilang mga mensahe upang matulungan ang ahensya na mas maunawaan ang mga reklamo.
Ang platform ay maa-access 24/7 at nagbibigay-daan sa mga gumagamit na magsumite ng mga reklamo nang hindi nagpapakilala.
Maa-access ng mga gumagamit ang TALA sa pamamagitan ng eGov Mobile App o sa pamamagitan ng mga Kiosk sa mga piling tanggapan ng gobyerno.