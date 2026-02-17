Libreng HIV testing kits at contraceptives, ipinamahagi sa Valentine’s HIV Awareness Drive

Ulat nina Eiren Lei Bacayon, Adrienne Palomar, Miguel Santiago, Juzel Ann Perfecio, at Ralf Reyes
Isinagawa ang programang Valentines HIV Awareness Drive, sa Tresto Pub, Batong Malake Los Baños noong ika-13 hanggang ika-14 ng Pebrero, kung saan maaaring kumuha ng libreng HIV testing kits, condoms, at lubricant. Pinangunahan ito ng Sustained Health Initiatives of the Philippines (SHIP) sa tulong ng Protects Upscale – Laguna.
Kasama ng UPLB Babaylan, nag-umpisa ang inisyatibo sa Los Baños noong ika-10 at ika-11 ng Pebrero kasabay ng selebrasyon ng February Fair. Sa kabuuan, 177 na indibidwal ang lumahok sa isinagawang HIV testing.
Ayon kay Peter Paul Elazegui, Regional Program Officer ng Protects Upscale – Laguna, layunin ng inisyatibo na makatulong sa target ng Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) na matapos ang HIV epidemic sa taong 2030. Parte ito ng estratehiyang 95-95-95 ng UNAIDS, na nagsasaad na 95% ng mga positibong kaso ng HIV ay dapat alam ang kanilang HIV status, 95% ng mga na-diagnose ay makatanggap ng antiretroviral therapy (ART), at 95% ng mga nakatatanggap ng ART ay maabot ang viral suppression o ang ganap na pag-unti ng virus sa kanilang dugo.
Inilahad ni Elazegui na ang pangunahing tinututukan ng programa ay ang young key population na nasa edad 15 hanggang 34 taong gulang, isang age group na mataas ang exposure risk sa HIV at kadalasang nasa unibersidad o maagang yugto ng trabaho. Isa ang Los Baños sa Category B site ng Protects Upscale kasama ang Sta. Cruz dahil sa dami ng kabataang residente at estudyante sa lugar. Sa kabilang banda, Category A sites naman ang Metro-Laguna, mula San Pedro hanggang Cabuyao, Calamba, at San Pablo, kung saan patuloy na nagsasagawa ang Protects Upscale ng community-based HIV services at awareness programs.
Dagdag pa ni Elazegui, bukas ang organisasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga establisyimento, institusyon, at maliliit na grupo upang maabot ang mas maraming mamamayan. Aniya, kadalasan ay “spontaneous” ang kanilang mga aktibidad at nakadepende sa mga imbitasyon at kolaborasyon mula sa komunidad.
“It’s already 2026 and it’s about time na to have an open mind po especially po with this kind of initiative. Kasi ‘yung HIV and AIDS po wala siyang pinipili na gender or identity. And might as well na as early as mababa pa yung viral load ng mga individuals na hindi alam yung status nila, is ma-enroll na natin sila and mabigyan ng proper guidance,” mensahe ni Elazegui para sa mga nag-aalinlangan magpa-test.
Patuloy pa rin ang pag-uusap ng SHIP at Protects Upscale sa paglalagay ng testing booth sa Anilag Festival sa darating na Marso, kung saan inaasahang mas marami pang kabataan at komunidad ang maaabot ng programa.
Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatibo, patuloy na isinusulong ng Protects Upscale at SHIP ang ligtas, bukas, at makataong diskurso hinggil sa HIV/AIDS— isang hakbang tungo sa mas malusog at mas inklusibong komunidad.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Protects Upscale at sa kanilang mga programa, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page sa https://www.facebook.com/profile.php?id=61571648985905.