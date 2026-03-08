Lokal na pamana isinulong ng Los Baños Heritage Walk

Ulat nina Maria Sasha Anika Santos at Angel Mharu Villagomez
“We conduct the Lakbay Los Baños Heritage walk to help people reconnect with our local history and identity…It’s not just a tour. It is a reminder of who we are and where we came from.”
Ito ang binigyang-diin ni Melanie Kalaw, Office Administrative Aide ng Los Baños Tourism Office, sa ginanap na Lakbay Los Baños Heritage Walk noong Pebrero 25. Ayon sa kanya, layunin ng inisyatibong ito na muling ikonekta ang mga mamamayan sa kanilang lokal na kasaysayan at identidad sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pook na humubog sa bayan.
Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month 2026, na may temang “Ani ng Sining: Katotohanan at Giting.” Nilahukan ito ng mga kinatawan mula sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA), Artist Inc., at Colegio de San Juan de Letran Calamba.
Sa bawat hakbang, binagtas ng mga kalahok ang mga makasaysayang palatandaan ng bayan kabilang ang Los Baños Municipal Building, UPLB Foundation Site, Los Baños Train Station, Agua Santa Resort, San Pedro Bautista, Immaculate Conception Parish Church, Old Municipal Hall, Old Pantalan, Poblacion Market, at ang Gen. Paciano Rizal Shrine.
Sa bawat istasyon, nagbahagi ang mga tour guide ng mga kwento tungkol sa pinagmulan at papel ng mga naturang lugar sa kasaysayan ng bansa. Bilang bahagi ng karanasan, nakatanggap din ang mga bisita ng “Lakbay Los Baños Pasaporte,” isang souvenir na tinatatakan sa bawat pook na matagumpay na nadadalaw.
Ayon kay Edmarie Calungsod, Tourism Head ng Los Baños, mahalagang maipakita sa publiko, lalo na sa mga kabataan, ang kasalukuyang kalagayan ng mga kultural na yaman ng bayan. Dagdag pa niya, ang programang ito ay paraan upang mapalawak ang kaalaman ng komunidad sa kanilang pinagmulan.
Para sa mga nagnanais na lumahok sa mga susunod na heritage walk, hinihikayat ng Los Baños Tourism Office ang komunidad na magpadala ng mensahe sa kanilang opisyal na Facebook page.