Ordinansang pagtatatag ng Breastfeeding Support Center at Human Milk Depot, pasado sa SB

Ulat ni Rhane Leidia
Naipasa na sa Sangguniang Bayan (SB) ang kauna-unahang Breastfeeding Support Center and Human Milk Depot sa bayan sa ilalim ng Ordinance No. 2026-2476 nitong Marso 2.
Sa tulong ng Lactation, Attachment, Training, Counseling, and Help o LATCH Los Baños, magsisilbing lugar ang support center upang hasain at patatagin ang kasanayan ng mga ina sa pag-aalaga ng sanggol, partikular sa unang isang libong araw ng buhay nito.
Sa pamamagitan ng naturang inisyatibo, makakapagbigay na ang bayan ng Los Baños ng access sa masustansyang gatas at mabilis nang makakapagbigay nito lalong lalo na kapag may mga emergency o kalamidad.
Ayon sa author ng naturang ordinansa na si Councilor Miko Pelegrina, layunin ng SB na pumasok sa kolaborasyon kasama ang LATCH Los Baños, Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB), at Sangguniang Panlalawigan (SP) sa pamamagitan ng ordinansang ito.
Bilang isang organisasyon, ang LATCH ay may layon na isulong, protektahan, at suportahan ang pagpapasuso ng mga ina sa Los Baños. Ilan sa kanilang mga proyekto ang breastfeeding preparation classes, one-on-one counseling, at ang pag tiyak na matibay at ligtas ang operasyon ng human milk bank sa Los Baños.