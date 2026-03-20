Makiling-inspired paintings, tampok sa exhibit-for-a-cause

Ulat ni Lander Armas
“Sometimes you bloom. Sometimes you flower. Sometimes you rot.”
Ito ang binigyang diin ni Ambroise Wilson nang ilunsad ang kanyang unang solo art exhibition na may temang “A Blooming Flower” sa Sizily, Lopez Avenue, Los Banos, nitong Marso 16, 2026. Bukas ito sa publiko hanggang Abril 18, 2026.
Makikita rito ang mga painting ni Wilson katulad ng “A view from peak 2” at “Dayang Masalanta” na kumuha ng inspirasyon sa Mt. Makiling.
Parte ng pondo na makakalap sa exhibit ay gagamitin para suportahan si Irene Camingaoan, ang kapatid ng malapit na kaibigan ni Wilson na lumalaban sa cancer – na sumisimbulo sa aspeto ng pag-agnas ng exhibit. Ang ilan sa mga painting ay ibinibenta ni Wilson mula 10,000 hanggang 150,000 pesos.
Binuksan ni Wilson ang exhibit sa pamamagitan ng pagbabasa ng tula. Ang tulang ito ay nagsilbing gabay ng mga dumalo habang tinitingnan ang mga painting, halaman, pailaw, at iba pang mga masining na elemento sa exhibit.
Sa unang araw ng exhibit, nagtanghal ang ilang musikero mula sa Laguna. Kabilang na rito sina Wilson, Xean Escobin, Zion Montebon, Julia Roy, DEAN, DO-AN, Acura Hill, LERBUULENS, Space Moses, AMRAK, Faceless Creatures at Darren Vega.
Binasag ng mga dumalo ang piyesang gawa sa salamin na tinawag ni Wilson na “The Fragility of Masculinity.” Ayon kay Wilson, ang piyesang ito ay sumisimbolo sa karupukan ng kanyang pagkalalaki, at ang pagwarak dito ay simbolo ng paglaya mula sa “fragile masculinity.”
Katuwang ni Wilson ang La Galaria, Matchbox Collective, at Carla’s Backroom sa paglulunsad ng exhibit. Ang La Galeria at Matchbox Collective ang naglunsad ng Feria Laguna, isang local art fair para sa University of the Philippines Los Banos February Fair 2026 sa D.L. Umali.