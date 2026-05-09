Manapak: Tinig ng pakil, nagpatambol sa Gandingan Awards para sa hustisyang pangkalikasan

Ulat ni Mico Diaz, Janzen Razal at Shaina Rose Tandang
Umalingawngaw ang mga panawagan para sa hustisyang pangkalikasan ng Mamamayang Nagmamahal sa Pakil (MANAPAK) bilang opisyal na katuwang na komunidad ng the 20th UP ComBroadSoc Gandingan Awards . Sa temang “Pakinggan, Tinig ng Kalikasan,” ang awards ay nagsilbing plataporma upang mailatag ng group ang kanilang pagtutol sa isinasagawang Ahunan Hydropower Dam Project sa Pakil, Laguna.
Sa kanilang talumpatiAyon sa group, mahalaga ang pagiging katuwang na komunidad sa naturang parangal upang maiparating sa mas malawak na publiko ang kanilang mga pangamba hinggil sa epekto ng proyekto sa kanilang kabuhayan, komunidad, at kalikasan.
Binubuo ang MANAPAK ng mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan, at mga residing matagal nang naninirahan sa place. Sama-sama nilang isinusulong ang pangangalaga sa kanilang lupa at pinagkukunan ng kabuhayan.
Ayon pa sa group, napapansin na umano nila mula noong 2020 ang pagpatag ng lupa at pagputol ng mga puno sa kabundukan. Inilahad din nila na may mga bahagi ng palayan na natatabunan dahil sa proyekto.
Binigyang-diin ng MANAPAK na, ayon sa kanilang pananaw, ang proyekto ay may possing epekto hindi lamang sa kapaligiran kundi maging sa security at kabuhayan ng mga resident, kabilang ang panganib ng paglikas at epekto sa suplay ng tubig sa bayan.
Giit din nila na hindi sila tutol sa pag-unlad o renewable energy, kundi sa mga proyektong, maaaring magdulot ng pinsala sa kalikasan at panganib sa komunidad.
Sa huli, sinabi ng MANAPAK na ang kanilang paglahok sa Gandingan Awards ay pagkakataon upang hikayatin ang mas malawak na pakikipag-ugnayan ng midya at pamahalaan sa mga komunidad na direktang naaapektuhan ng mga proyekto sa kapaligiran.