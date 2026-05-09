Gandingan Awards 2026: Mga programang pangkalikasan, panlipunan pinarangalan

Ulat ni Mico Diaz

Kinilala at ginawaran ng parangal ang iba’t ibang programa at personalidad sa midya na may ambag sa pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan sa idinaos na 20th UP ComBroadSoc Gandingan Awards 2026 noong Abril 25 sa D.L. Umali Hall, University of the Philippines Los Baños (UPLB).

Sa temang “Pakinggan, Tinig ng Kalikasan,” pinangunahan ng UP Community Broadcasters’ Society (ComBroadSoc) ang seremonya upang bigyang-pugay ang mga istasyon at programang tumatalakay sa katotohanan at mga isyung panlipunan at pangkapaligiran.

Ginawaran ng UP ComBroadSoc’s Choice for Gandingan ng Kalikasan ang “SARIBUHAY: Mga Kuwento ng Sari-Saring Buhay” ng Department of Science and Technology-Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development (DOST-PCAARRD).

Samantala, iginawad naman ang Ka Louie Tabing Memorial Achievement Award in Community Broadcasting sa Nutriskwela Community Radio Network Program.

Inihayag din sa programa na ang tema ng 21st Gandingan Awards ay “Gandingan para sa Hustisya.” Layunin nitong bigyang-pansin at parangalan ang mga programang nagsusulong ng katarungan, pagkakapantay-pantay, at katotohanan para sa sambayanan.

Ang sumusunod ang kumpletong listahan ng lahat ng mga personalidad, programa, at ahensyang kinilala sa General at Core Awards:

GENERAL AWARDS

RADIO CATEGORY

Award Winner / Station Most Development-oriented FM Station 105.1 Brigada News FM Manila Most Development-oriented AM Station DZUP 1602 – Serbisyong Tatak UP (STUP) Most Development-oriented FM Program Think About It: Mahiya Kaya ang mga Walang Hiya? – 105.9 TrueFM Most Development-oriented AM Program UP Atin ‘To: Baha Pa More! The Environmental Lens on Flooding – DZUP 1602 Most Development-oriented Radio Plug Save The Trees, Save Our Children – RW 95.1FM Most Development-oriented Radio Drama Sana Lourd: Ang Sabi ng Gubat – 105.9 TrueFM Most Development-oriented Radio Public Service Program Serbisyong Bayan ni Tatay Rannie – DWIZ 882

TELEVISION CATEGORY

Award Winner / Station Most Development-oriented Magazine Program Tao Po – ABS-CBN Corporation Most Development-oriented Public Service Program Kapuso Mo, Jessica Soho: Bagong Umaga ni Aurora – GMA Network Most Development-oriented News Story Philippines Problem on Plastic Waste… – SAKSI, GMA Network Most Development-oriented Feature Story AGRIE INTEGRATED NATURAL FARM – GMA 7 Most Development-oriented Documentary Broken Roads, Broken Promises – GMA Network Most Development-oriented Investigative Story Katakot-takot na Kurakot Part 4 – Kapuso Mo, Jessica Soho Most Development-oriented Drama Program (Special Citation) Sang’gre Episode 5 – GMA Network Most Development-oriented Children’s Program (Special Citation) Artsy Craftsy: Remembering Cholo’s Island Adventure – PTV 4 Most Development-oriented Talk/Discussion Program Pag-usapan Natin with Oscar Orbos: Climate Change and Project Noah – PTV 4

ONLINE CATEGORY

Award Winner / Platform Most Development-oriented Online News Holistic, multisectoral planning key to flood problem-Up dean – DZUP Balita Most Development-oriented Online Feature Article National Greening Program: From Green Dreams to Barren Realities – Davao Today Most Development-oriented Photograph/Photo Story (Special Citation) May forever sa QC: Libreng Sakay sa Electric Bus – QC Government Most Development-oriented Online Video Reshaping the future of farming through renewable energy – ABS-CBN Most Development-oriented Online Short-form Video Zero Waste Bacnotan – Bacnotan Channel Most Development-oriented Online Short-form Series Special Report: Model Barangays – QC Government

Host and Personalities

Award Winner / Program Best FM Radio Program Host Ruth Cabal – Good Morning, Bayan! (105.9 TrueFM) Best AM Radio Program Host Cesar Chavez – Special on Saturday (DZRH Radio 666 khz) Best TV Program Host Raffy Tima – Balitanghali (GTV) Best News Anchor Angelo Palmones – Magandang Umaga Pilipinas (DZRH Radio 666 khz) Best Field Reporter Michael Delizo – TV Patrol (ABS-CBN News)

CORE AWARDS

PROGRAMS

Award Winner / Station Most Development-oriented Educational Program Iskoolmates: Tara sa Komyu – People’s Television, Inc Most Development-oriented Women’s Program Tinig ng Kinabukasan: Interbyu sa mga Kandidato sa Senado – Usapang Positibo Most Development-oriented Youth Program UP Atin ‘To: Reimagining EDSA Para sa Lahat – DZUP 1602 Most Development-oriented Livelihood Program My Puhunan: Kaya Mo! – ABS-CBN Corporation Most Development-oriented Environment Program ExperTalk: NextGen Experts: Enerhiyang Likas – DOSTv Most Development-oriented Science and Technology Program DigiDokyu: Rice is Life – Solutions from Filipino Farmers – GMA Network Most Gender-transformative Program Lovelaban! Pride Month Celebration – Quezon City Government Most Participatory Program Tabi-Tabi FolkloRadyo: Katutubong Wika – DZUP 1602

HOST AND PERSONALITIES

Award Winner / Program Gandingan ng Edukasyon Raymor A. Cuevas – Let Me Explain Something Gandingan ng Kababaihan Cheryl Cosim – Sagot Kita (105.9 TrueFM) Gandingan ng Kabataan Dr. Ronadel B. Bedia – Usapang Positibo Gandingan ng Kabuhayan (Special Citation) Zhander Cayabyab – DZXL News 558 KHz, RMN Manila Gandingan ng Kalikasan Hon. Ma. Josefina “Joy” Belmonte – Quezon City Government Gandingan ng Agham at Teknolohiya Dr. Renato U. Solidum Jr. – ExperTalk: NextGen Experts, DOSTv