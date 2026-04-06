Mga pagkaing Luisianahin, tampok sa ika-27 na Pandanan Festival

Ulat ni Gerlyn De Borja
Ang ika-27 na Pandanan Festival, na taunang ginaganap sa bayan ng Luisiana, Laguna, ay hindi lamang isang selebrasyon kundi isa ring pagkilala sa mga lokal na sangkap at natatanging lasa ng lutong Luisiana.
Isa sa mga tampok na aktibidad ng kapistahan ay ang “Tikmi: Pagkaing Luisianahin,” isang food showcase na nagbigay-daan sa mga residente at bisita na matikman ang mga pagkaing ipinagmamalaki ng bayan.
Sa pangunguna ng Municipal Tourism Office, ginanap ito noong Marso 30 sa Luisiana Town Plaza na nilahukan ng 23 mga barangay, kung saan ang bawat isa ay naghanda ng pagkaing kumakatawan sa tradisyon at kultura ng bayan.
Kilala ang Luisiana sa mga natatanging kakanin, kaya’t ilan sa mga tampok na pagkain dito ay ang bibingka na gawa sa bigas, malagkit, at buko—na may kakaibang lasa kumpara sa mga bersyon ng bibingka sa ibang lugar; ang kanilang bersyon ng palitaw, buding gabi, at pilipit; at ang ilang ulam tulad ng tinutong na laing, ensaladang piko, at bombay—isang sabaw na may pangunahing sangkap na baga ng kalabaw na sikat sa mga lokal.
“Ayokong ituring na isang kompetisyon ang event na ito dahil mayroon ng ganoong aktibidad tuwing town fiesta. Ang layunin ng Tikmi ay hindi lamang magpakita ng pagkain, kundi ipaalala ang mga pagkaing lokal na maaring nakalimutan na ng nakararami,” ani Jonathan Igloria, tourism officer ng Luisiana.
“Sa pamamagitan ng event na ito, nais naming hikayatin ang mga kabataan na mahalin at pahalagahan ang mga pagkaing bahagi ng kanilang kultura,” dagdag pa niya.
Espesyal ang mga inihandang pagkain sa aktibidad na ito sapagkat hindi madalas na makikita sa mga karinderya ang mga tradisyunal na putahe ng bayan dahil karaniwang niluluto lamang ang mga ito tuwing may okasyon.
Ayon sa mga kinatawan ng mga barangay, ang mga pagkaing ito ay gumagamit ng mga organikong sangkap na tumutulong upang mas suportahan at palaganapin ang lokal na agrikultura.
Dahil dito, marami sa mga bisita ang natuwa at natuto tungkol sa mga pagkaing Luisianahin.
“Masaya ako dahil nakikita ko ang mga kabataan na natututo tungkol sa ating pagkain. Ang mga ganitong kaganapan ay malaking tulong para mapanatili ang mga tradisyon,” pagbabahagi ni Liza Oblenida, isa sa mga bisita.
Ang tagumpay ng “Tikmi: Pagkaing Luisianahin” ay nagpakita ng malaking epekto ng pagkain sa pagpapalaganap at pangangalaga ng kanilang lokal na kultura.
Bilang unang beses na isinagawa ang aktibidad na ito, may plano ang Municipal Tourism Office na gawin itong permanenteng bahagi ng taunang Pandanan Festival. Ayon sa mga organizer, balak nilang magdagdag pa ng mas maraming pagkain sa mga susunod na taon.