Mga perspektibo sa EDSA revolt, tampok sa UPLB DSS webinar

Ulat nina Shann Julian at Faith Balote
Ang UPLB Department of Social Sciences (DSS) ay nagdaos ng forum at webinar noong Pebrero 23 bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.
Sa talakayang pinamagatang “EDSA@40: Ang Pagpapatalsik at Pagbabalik,” binigyang-diin ang kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan mula sa iba’t ibang perspektibo. Nanguna sa talakayan si Assistant Professor Kevin Paul D. Martija ng History Division bilang unang tagapagsalita.
Tinalakay niya ang ugnayan ng mga rehimeng Marcos at Duterte at ang mga pangyayari sa nagdaang administrasyong Duterte na, ayon sa kanya, ay nagbigay-daan sa pag-usbong ng mga naratibong muling tumitingin sa pamana ng pamilyang Marcos.
Nagbigay naman ng pagsusuri mula sa lente ng Social Sciences si Assistant Professor Prince Kennex Aldama, kung saan tinalakay niya ang mga dahilan kung bakit nagbabago ang mga naratibo tungkol sa Martial Law sa bawat henerasyon.
Ayon sa kanya, may malaking impluwensya ang Digital Age at generational distance sa pagbabago ng pag-unawa sa nakaraan. Aniya, ang kaalaman ng ilang kabataan tungkol sa panahong ito ay kadalasang nakabatay sa mga kuwento ng nakatatanda at sa mga aral mula sa paaralan.
Dagdag ni Aldama, mahalagang tanungin kung ang mga institusyon ay may kakayahang labanan ang konsentrasyon ng kapangyarihan, dahil ang korapsyon ay isa ring suliraning estruktural. Aniya, “Ang demokrasya ay hindi garantisado,” sapagkat ito ay pinananatili, pinapalakas, at ipinaglalaban ng bawat henerasyon.
Mula naman sa perspektibo ng Political Science, tinalakay ni Assistant Professor Norbert Norris Falguera ang mga salik na nag-ambag sa pagsisimula ng rebolusyon. Kabilang dito ang malawakang kawalang-kasiyahan ng mamamayan, paghina ng ekonomiya, mga ulat ng paglabag sa karapatang pantao, pang-aabuso sa kapangyarihan, korapsyon, at hidwaan sa loob ng administrasyong Marcos.
Ayon sa kanya, ang sentralisadong pamamahala at kontrol sa ekonomiya sa ilalim ng diktadura ay nag-ambag sa paglala ng krisis at nagpalakas sa panawagan para sa pagbabago. Binigyang-diin din niya na ang EDSA ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga kilusang demokratiko sa ibang bansa.
Sa kabuuan, binigyang-pansin ng webinar ang kahalagahan ng patuloy na pag-alala, pag-aaral, at pag-unawa sa kasaysayan sa konteksto ng pagpapanatili ng demokrasya.