PhilRice Los Baños, nagdaos ng Cook Fest para sa pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Kababaihan 2026

Ulat nina Marcus Acuña, Frankie Ciolo, Alyssa Palacio, at Adi Palomar
LOS BAÑOS, LAGUNA — Nagpaligsahan sa pagluluto ang mga kababaihang miyembro ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice) Los Baños kasama ang kanilang mga pamilya sa ginanap na Family Cook Fest bilang bahagi ng National Women’s Month Commemoration noong ika-2 ng Marso sa DA-PhilRice Los Baños, Laguna.
Ayon kay Michelle Quimbo, isang Supervising Science Research Specialist at ang punong tagapag-ugnay ng Gender and Focal Point System (GFPS) ng PhilRice Los Baños, idinaos ang programa bilang suporta sa inisyatibo ng Philippine Commission on Women na naglalayong ipagdiwang ang pagpapalakas at pag-angat ng kababaihan sa National Women’s Month.
Sa temang “WE (Women and Everyone) for Gender Equality and Inclusive Society”, nagpasya si Quimbo at ang mga miyembro ng GFPS na ipagdiwang ang Buwan ng Kababaihan 2026 sa pamamagitan ng zumba session, masahe, palarong Pinoy, at isang paligsahan sa pagluluto o cook fest para sa mga babaeng empleyado ng institusyon. Layunin ng programang suportahan ang kababaihan, hindi lamang sa komunidad, kundi pati na rin ang mga magsasaka at kliyente ng PhilRice.
Bilang bahagi ng kompetisyon, inatasan ang mga kalahok na maghanda ng isang putaheng Pilipino na may kasangkapang nagtataglay ng kulay lila. Kada grupo mula sa iba’t ibang yunit ng organisasyon ay kanya-kanyang sinagot ang lahat ng gastusin na kinakailangan para sa kompetisyon. Binigyan ng isang oras at kalahati ang mga kalahok para matapos ang kanilang mga niluluto bago ito markahan ng mga hurado.
Habang nagluluto, inilahad ni Sofia mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) ang kanyang galak sa dinaos na selebrasyon ng PhilRice para sa katulad niyang babaeng empleyado.
“Syempre, excited ako na nandito rin [ang aking pamilya], na kasama ko, na nakikita nila kung ano yung pinagtatrabahuhan ko kung saan ako nagwo-work,” aniya.
Naipakita ni Lusena, mula sa Development Unit, ang kaniyang katuwaan sa kauna-unahang niyang sinalihang paligsahan sa pagluluto.
Nabanggit naman ni Nica, sa ilalim ng Research and University of the Philippines (UP) ang kahalagahan ng programa sa mga kababaihan.
“Masaya po kasi na-cecelebrate yung mga kababaihan, bilang parte po ng kababaihan masaya po na nakakapag-participate sa mga ganitong klase ng activities,” paliwanag niya.
Ang RCEF ang nagwagi bilang kampeon na may markang 94.5% mula sa kanilang sinigang na ube at manok at lumpiang gulay. Ang Research and UP ay ang 1st Runner-Up na may markang 93% para sa kanilang mga bola ng tokwa. Ang General Administration and Support Services (GASS) and Business Development Division (BDD) ang 2nd Runner-Up na may markang 90% para sa kanilang palitaw. Ang Development Unit ang 3rd Runner-Up na may markang 88% para sa kanilang ube champorado.
Nag-iwan ng huling mensahe si Rhemilyn Relado-Sevilla, ang pangunahing direktor ng DA-PhilRice Los Baños, para sa pagtatapos ng programa.
“I’m proud to say na isa ang PhilRice LB Station kung saan ang kalalakihan at mga kababaihan ay sama-samang nagtatrabaho, tulong-tulong, para sa ikauunlad ng ating industriya ng agrikultura sa ating bansa,” aniya.
Binigyang-diin din niya na ang kahit sino man ay tinatanggap sa kanilang pasilidad sapagkat ang basehan ng pag-angat ay hindi sa kasarian, kundi sa nilalaman ng puso.
“… ang basehan para sa pagkakaroon ng puso para sa mga magsasaka ay hindi ang inyong gender o ang kasarian po ninyo, kundi kung ano po yung nasa puso po ninyo,” dagdag niya.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PhilRice Los Baños, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page na DA-PhilRice Los Banos.