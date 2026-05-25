‘Nawawala 2026: Time Machine’ ng Umalohokan Inc.: Ang Pagtatagpo ng Sining at Lipunan

Ulat ni Luna Macutay at Aika Maeri Akioka
Inihandog ng Umalohokan Inc., isang pangteatrong organisasyon ng University of the Philippines Los Baños (UPLB), ang “Nawawala 2026: Time Machine”, na ginanap mula Mayo 13-15 sa NCAS Auditorium, CAS Annex 1, UPLB.
Layunin ng produksyon na ilahad ang samu’t saring kwento at karanasan na sumasalamin sa realidad sa paggamit ng temang “time machine” upang masubaybayan ang paglalakbay nga mga tauhan kung paano inuulit, nilalabanan at patuloy hinuhubong ng lipunan ang kanilang mga karansan.
Ang bawat dula ay nagbigay ng kakaibang perspektiba sa buhay at lipunang ginagalawan ng mga manonood, mula sa kritikal na pagtalakay sa edukasyon at pag-ibig hanggang sa paglalarawan ng mga suliraning panlipunan.
Isa sa mga dulang napanood ang “Ka Sisa”, na sumasalamin sa nakaraan sa pamamagitan ng pagkuha ng inspirasyon at makabagong adaptasyon mula sa akda ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, kung saan tampok ang kwento tungkol sa empowerment, at pagtingin sa lipunan mula sa iba’t ibang perspektiba nina Sisa, Basilio, Salome, at Elias.
Samantala, ang inilahad naman ng dulang “Love Locally” ang iba’t ibang mukha ng pag-ibig at realidad sa kasalukuyan. Nakasentro ang estruktura ng dula sa isang manunulat na lumilikha ng mga kuwentong paghahanap sa sarili at pagtuklas ng pag-ibig, habang kinukwestyon rin mismo ng mga karakter ang paraan ng pagkakasulat sa kanilang mga buhay. Maliban rito, nagudyok ang “Love Actually” ng tanong kung kinakailangan bang isaromantiko ang mga karaniwang paghihirap at sitwasyong nararanasan ng mga tao sa kasalukuyan.
Habang ang dulang “Para sa Thesis” ay naglahad naman ng kuwento sa mga maaring harapin ng lipunan kung magpapatuloy ang pang-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng mga tao. Pinapakita nito ang mga kasalukuyang isyu tulad ng red-tagging at dehumanization.
Sa pamamagitan ng tatlong dula—Ka Sisa, Love Locally, at Para sa Thesis—pinatunayan ng Umalohokan Inc. ang kanilang kakayahang makipagdiyalogo sa lipunan at sumalamin ang sining sa mga iba’t ibang karanasan ng masa.
Ayon sa Umalohokan Inc., ang kanilang adhikain ay hindi lamang magbigay-aliw kundi magsilbing salamin at hamon sa mga tagapanood upang pag-isipan ang mga aspetong karaniwan nang napapansin ngunit hindi ganap na nauunawaan. Tunay na napakita ng ‘Nawawala’ ang mga kwento na kailangang marinig at mga katotohanang dapat harapin ng sambayanan.
Sa pagtatapos ng tatlong araw ng pagtatanghal, hinimok ng Umalohokan Inc. ang komunidad ng UPLB at publiko na patuloy na makiisa at suportahan ang ganitong uri ng sining na may layuning magmulat, magturo, at magbigay-boses sa mga karanasang madalas na nawawala sa mata ng lipunan.