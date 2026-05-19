Teatro, salamin ng lipunan, tampok sa UPLB theater fest

Ulat nina Erian Cabubas at Charlize Quijano
“Paglaya at pagpiglas sa mga puwersang sumisiil sa lipunan” ang naging tampok na tema ng Hulagpos: UPLB Theatre Fest 2026 na itinanghal sa D.L. Umali Hall noong Mayo 7–9. Layunin ng Hulagpos 2026 na magsilbing lunsaran ng iba’t ibang kuwento at pagtatanghal na tumatalakay sa mga usaping panlipunan sa pamamagitan ng teatro.
Hinati sa apat na set ang mga dula na nakatuon sa iba’t ibang anyo ng pakikibaka, identidad, at panlipunang karanasan.
Sa SET A, itinampok ang “Anino ng Pagtubos,” na umiikot sa magkaibigang hitman na sina Alan at Migs at sa moral na pagdududang kinahaharap nila sa kanilang propesyon. Tampok din ang “Putol,” na tumatalakay sa sugat, pagtanggap sa sarili, at karapatan bilang transgender. Samantala, sinuri naman ng “Salamin, Salamin” ang identidad at karapatan ng isang transgender na malayang maipahayag ang tunay na pagkatao.
Sa SET B, inilahad ang iba’t ibang anyo ng sistematikong pang-aapi at pagkawala. Sa “Mga Magindara ng Siyudad,” ipinakita ang buhay nina Maureen at Maylene bilang mga “magindara” na nakikipagsapalaran sa gitna ng panlipunang pagsasamantala. Kasunod nito ang “Night, Ma,” na tumalakay sa usapan ng mag-inang sina Thelma at Jessie hinggil sa depresyon, kawalan ng pag-asa, at emosyonal na bigat. Itinanghal din ang “Ang Awit ng Dalagang Marmol,” na sumisiyasat sa mga nakatagong kuwento sa likod ng isang kanta at ng kasaysayang kaugnay nito.
Tinalakay naman sa SET C ang mga panlipunang pagkiling at personal na suliranin. Sa “Punks are Not Dead,” ipinakita ang mga stereotype at mapanghusgang pananaw hinggil sa tattoo at identidad. Ang “Problema sa Trolley” naman ay umiikot sa tatlong karakter na humaharap sa kani-kanilang suliranin habang sinusubukang pigilan ang isang tao sa pagtalon sa Ilog Pasig.
Samantala, tampok sa SET D ang mga dulang may satirikal at pampolitikang tema. Inilahad ng “Ang Pambansang Impyerno ng Republika ng Pilipinas” ang mga kontemporaryong isyu tulad ng extrajudicial killings, korapsyon, at tunggaliang pampolitika. Ang “LF: A Chaperone” naman ay tumalakay sa alitan sa loob ng pamilya dulot ng mahigpit na paniniwala. Isinara ang festival sa “Takbo, Batang Tondo,” na sumasalamin sa pananaw ng mga bata tungkol sa tahanan at pagkabata bago ang impluwensiya ng teknolohiya.
Ang teatro festival ay produksiyon ng mga mag-aaral ng BA Communication Arts sa ilalim ng THEA 157: Play Production at THEA 152: Directing, sa patnubay ni Asst. Prof. Jeremy Dela Cruz.
