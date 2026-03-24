Nutrition program para sa mga ina, bata isinagawa sa Brgy. Bayog.

Ulat nina Mico Diaz at Shaina Rose Tandang
Kasabay ng pagdiriwang ng National Women’s Month, isinagawa ang “PANimulang Hakbang: Gabay-Buhay sa Unang 1000 Araw,” sa Covered Court ng Barangay Bayog nitong Marso 21, 2026.
Pinangunahan ng Philippine Association of Nutrition – Alpha Omega Chapter (PAN-AO), ang programa ay may layuning bigyang kaalaman ang mga ina ukol sa wastong nutrisyon sa unang 1000 araw ng buhay ng bata, isang kritikal na yugto na pundasyon ng kanilang pangmatagalang kalusugan.
Nagbahagi ng kaalaman si Klebsiella Joiz A. Pasion, third-year medical student, tungkol sa nutrisyon ng mga ina at kanilang sanggol, breastfeeding, at lactating techniques.
“Kailangang balanced diet po ang ating kinakain mga mothers! Dahil kapag healthy si mommy, healthy si baby,” aniya.
Naghayag din si Ms. Desiree P. Reyes, isang Nutritionist-Dietitian mula sa UPLB University Health Service, na may espesyalidad sa maternal at child health initiatives at tinutukan ang complimentary feeding.
“Bigyang importansya ng pagbibigay ng komplementaryong pagkaing upang maging malusog ang kinabukasan ng bata,” aniya.
Idiniin niya na hindi lang din dapat tama, kundi sapat din ang kinakain ng bata.
Tampok din sa nasabing programa ang pagtuturo ng wastong paraan ng pagpapakain at live cooking demonstration gamit ang mga lokal at abot-kayang sangkap.
Higit sa 26 na ina at kanilang mga anak ang nakilahok sa programa na nagwakas sa pamamagitan ng post-test upang matiyak ang natutuhang kaalaman ng mga dumalo.