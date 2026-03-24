Libreng gulay, ibinahagi sa Anilag Festival

Ulat nina Lei Bacayon, Marcus Acuña, Frankie Ciolo, at Juzel Perfecio
STA. CRUZ, LAGUNA — Pinilahan ng mahigit 4,000 na residente at turista ang programang “Libreng Gulay” kung saan namahagi ng aning gulay ang mga magsasakang kaungay ng Anilag Festival sa Sta. Cruz, Laguna noong ika-20 ng Marso.
Ang mga ibinahagi na libreng gulay ng programa ay binili mula sa 40 asosasyon ng magsasaka sa halagang ₱600,000. Ito ay may pangunahing layunin na tumugon sa pagtaas ng mga bilihin at sumuporta na rin sa lokal na agrikultura.
Isa rito si Nanay Nena, na dumayo pa mula Pangil, Laguna para lang makatanggap ng mga gulay. Aniya, sa kabila ng pila, dumayo pa rin siya dahil malaking tulong ang programa sa mga residente upang hindi na nila kailangang bumili ng mga nagtaas-presyong gulay.
“Syempre, sa halip na bibilhin mo, hindi na, kasi maibibili mo na yun ng ibang pangangailangan sa bahay,” aniya.
Dagdag pa niya, kahit malayo ang kanilang pinanggalingan ay maaga silang pumila upang makasiguro na makatatanggap ng libreng gulay. Para sa kanya, patunay ito kung gaano kalaki ang pangangailangan ng mga residente sa ganitong uri ng programa.
Kabilang din sa mga dumalo si Lolita na lubos na natuwa dahil ngayon pa lang niya narinig ang programa. Ayon sa kanya, isang malaking kabawasan sa kanilang gastusin ang makakuha ng libreng gulay. Aniya masaya na siya kahit isang kilo lang ng gulay ang makuha nila.
Ibinahagi rin ni Lolita na bukod sa pagtitipid, makatutulong din ang mga gulay sa kalusugan ng kanilang pamilya. Plano niyang lutuin ang mga makukuhang sangkap bilang pakbet para sa kanyang mga kasama sa bahay.
Kung si Lolita ay unang beses pa lang nakapunta sa “Libreng Gulay”, isa naman ito sa inaabangan ni Maryjoy tuwing Anilag Festival. Ayon sa kanya, inaagapan niya ang pagpunta dahil hindi lahat ay may garantiya na mabibigyan sa sobrang dami ng taong nakapila.
Dagdag ni Maryjoy, mahalaga ang ganitong programa lalo na sa kasalukuyang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya, bukod sa mas matipid, mas masustansiya rin ang gulay at maaaring tumagal bago masira kumpara sa ibang pagkain.
Gayunpaman, iminungkahi niya na mas mapabilis pa ang proseso ng pamamahagi at mabigyang-prayoridad ang mga senior citizen upang mas maging maayos ang daloy ng programa.
Ang Anilag Festival 2026 ay ginanap mula ika-16 hanggang ika-22 ng Marso sa Laguna Provincial Capitol Ground.