Pisikal sa kabila ng digital

Ulat nina Gabrielle Ann Pahuyo and Eduardo Jose Salvador
Isa si Peter Jean Reyes sa mga masusugid na gumagamit ng mga pasilidad, espasyo, at materyales na inihahandog ng UPLB University Library. Noong 2025, kinilala siya bilang Top Borrower sa InfoSkilled Awarding Ceremony ng aklatan.
Sa kabila ng mabilis na pag-usbong ng digital na teknolohiya, nananatiling mahalagang sentro ng kaalaman at pagkatuto ang UPLB University Library para sa akademikong komunidad.
Kasabay ng nagbabagong panahon, patuloy na pinauunlad ng aklatan ang mga espasyo at serbisyo nito—pisikal man o digital—upang matiyak ang mas madaling akses sa impormasyon at mapanatili ang kalidad ng pagkatuto para sa mga estudyante, guro, at iba pang gumagamit.
Sa pamamagitan ng mga inobasyon at pinalawak na serbisyo, isinusulong ng aklatan ang mas malawak na suporta at akses sa mga materyales habang tinutugunan ang mga hamon at oportunidad na dulot ng digitisasyon.
Sa harap ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, paano nga ba patuloy na tinatahak ng silid-aklatan ang pagbabago upang manatiling mahalagang bahagi ng pagkatuto at pananaliksik?
Mula sa datos ng UPLB University Library, lumalabas na hindi nagkakalayo ang trend ng bilang ng mga bisita mula Enero hanggang Agosto ng taong 2024 at 2025. Ipinakikita nito na, sa kabila ng pag-usbong ng mga digital na alternatibo, nananatiling may papel ang pisikal na silid-aklatan sa akademikong komunidad.
Bagaman may naitalang malaking pagbaba sa bilang ng mga bumibisita noong Setyembre at Oktubre, kritikal ang datos sa mga susunod ng buwan para maiugnay ito sa pagbabago ng gampanin ng silid-aklatan.
Ang mga espasyo at pasilidad ng Main Library
Makikita sa loob ng Main Library ang samu’t saring seksyon na nakatalaga para sa iba’t ibang uri ng mga materyal sa koleksyon nito. Binubuo ang aklatan ng tatlong palapag, kung saan ang bawat isa ay may partikular na layunin, kabilang dito ang espasyo para sa nais magbasa at magaral.
“I usually visit the library and study in the basement, either at the ERMSS or the Knowledge Repository areas, depending on which has available seats near power outlets. I used to reserve collab rooms during my earlier years in UPLB to study with groupmates or friends,” ani ni Peter.
Isa sa mga espasyo at pasilidad ay ang al fresco area, na matatagpuan sa gilid ng silid-aklatan, na puntahan ng mga bumibisita na nais na malayang makapagdala ng pagkain at inuming may pampalasa na hindi maaaring kainin at inumin sa loob ng aklatan.
Sa loob ng silid-aklatan, kung saan matatagpuan ang multimedia services section o learning commons kung tawagin noon, ma-aakses ang iba pang collaboration spaces tulad ng viewing room at discussion room. Ito ay hiwalay pa sa primaryang espasyong nakalaan sa mga bisita upang regular na makapagbasa at makapagaral.
Sa pag-usbong ng digitisasyon
Samantala, makikita na bagaman malaki ang bilang ng readers admitted sa Main Library, nanatiling kakaunti ang mga gumagamit ng mga pisikal na materyales ng aklatan. Ang malaking bilang ay hindi naging hudyat upang lumaki rin ang paggamit ng mga pisikal na materyales na nagsisilbing datos para tuklasin ng pamunuan ng Main Library ang mga susunod na hakbang sa gitna ng digitalisasyon.
Kaugnay nito, kapansin-pansin ang malaking agwat sa paggamit ng mga online resources (76.13%) kumpara sa physical resources (23.87%) ng Main Library ngayong 2025. Unti-unting nagiging malinaw ang pagbabago ng komunidad sa pagkonsumo ng impormasyon.
Inilahad ni Dr. Mary Ann Ingua, ang University Librarian ng UPLB University Library, ang kanilang unti-unting pag-digitize ng mga lumang materyales na may archival value. Ani niya, hindi lahat ay maaaring i-digitize o i-reproduce sa kahit anong porma. Sa kabilang banda, dahil sa copyright, pilí lang din sa mga materyales na may mababang bilang ng sirkulasyon ang maaaring i-digitize. Ang pagtanggal ng mga outdated na mga libro ay isa ring hakbang upang magkaroon ng sapat na espasyo at magbigyan-daan para sa panibagong collaboration rooms.
Sa parehong diwa, tinukoy ni Versoza (2005, ayon kina Lagas at Isip, 2023) na and digitisasyon ay nakakatulong sa pagbawas sa pangmatagalang gastos sa pag-iimbak at napapangalagaan ang mga marurupok at archival na materyales sa pamamagitan ng paggamit ng digital na impormasyon bilang pamalit na dokumento.
Bagaman nagbabago ang paraan sa paggamit ng mga materyales at serbisyong handog ng Main Library, isang patunay si Peter na malaki pa rin ang gampanin at kahalagahan ng mga silid-aklatan sa buhay ng estudyante.
“Since I don’t study at the library as often as I used to, I would just borrow books or request scans,” saad ni Peter. “I use online library services even when I’m physically at the library.”
Ibinahagi ni Peter ang kanyang karanasan sa paggamit ng mga e-resources ng University Library. Aniya, mabilis tumugon ang mga kawani ng aklatan, at sa kanyang palagay, talagang nais din nilang matulungan siya sa kanyang mga request hangga’t maaari. Ang document delivery service at book reservations ay ilan lamang sa mga online services na patuloy na ginagamit ni Peter.
“I remember one time, for PI 10, I had to look for periodicals (academic journal articles and old news magazines) for a paper. When the staff members could not find them immediately, they requested my contact information and promised to send me the materials once they found them, reassuring me by saying, “Meron dito niyan: Meron nga tayong books 1900s.” They ended up having to request the scans from the UPD Library, which they sent to me.
“Another time, I made an odd request from the UPRHS Library to scan book covers I wanted to use as a reference for one of my majors (DEVC 103), and they accommodated it, even asking me questions about what exactly I needed.”
Mga hamon sa pisikal na espasyo
“Mas malaki yung gagampanan talaga ninyo as our library users. Kasi kayo yung magdidikta sa amin [kung] ano yung need,” ani ni Dr. Ingua. “Kayo yun dapat nagdidikta sa amin kung ano yung need ninyo, so that we could also adapt to your need.”
Pinapatunayan ng 10:1 na ratio na nananatiling buhay at makabuluhan ang pagkakaroon ng collaboration spaces sa silid-aklatan ng unibersidad, kung saan sa bawat sampung paggamit ng pisikal na kagamitan ay isa rito ang maiging pag-akses ng mga bisita sa espasyo na may layuning maging tagpuan sa usaping akademiko.
Malinaw na sa gitna ng digitalisasyon, hindi nawawala ang mga bisitang nais gumamit ng espayong handog ng silid-aklatan.
Higit pa sa kahalagahan ng mga silid-aklatan bilang espasyo, nananatili pa rin itong sentro ng kaalaman dahil sa mga materyales na dito lamang matatagpuan.
“Visiting the SESAM library is still my only way to read “Revisiting Laguna de Bay: A Vital Natural Resource in Crisis,” ani ni Peter na naglalarawan kung paano nananatiling mahalaga ang mga silid-aklatan para ma-akses ang ilang natatanging lathala.
Sa kakulangan ng espasyo, Idinetalye ni Dr. Ingua ang pagpaparami ng kanilang mga pasilidad upang mas maigi nitong mapag-silbihan ang nakararami.
“Yung reserve room doon sa first floor, ico-convert natin yun plus the reference [room]. We’re in the process of weeding out those books na hindi na masyado ginagamit, so that we could convert some areas into a collab room,” wika ni Dr. Ingua.
Ayon kay Macevičiūtė (2014), “Research libraries are moving their collections and services to digital environments… they open spaces in library buildings previously occupied by printed media to researchers, university teachers and students for physical meetings, group-work and interactions both between themselves, and with various media and technologies.”
Kinikilala nito na magkatambal ang digitisasyon at ang pagbibigay daan sa mga pisikal na espasyo sa pagtahak ng hinaharap.
Ang mga silid-aklatan bilang espasyo ng pagkatuto at pakikipagkapwa
Ang pagsasagawa ng mga aktibidad at selebrasyon ay nakatutulong din sa pagpapaunlad ng interes kaugnay ng silid-aklatan, impormasyon at literatura na may layuning sumabay sa pag-sibol ng iba’t ibang alternatibong espasyo at kagamitan.
“I also enjoyed the last Library Fair and their recent seminar on academic research writing. Video tutorials on their website are also helpful,” banggit ni Peter. “I’ve also seen College Libraries like the CHE Library do gimmicky events like their Amore Livre, focused on leisurely reading. I personally would love to see more initiatives like this that position the university library as a space not only for academic work but for recreational reading.”
Higit pa rito, binibigyang-diin ng University Library ang kanilang dedikasyon at malasakit sa komunidad ng UPLB sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga food pantry tuwing finals week sa iba’t ibang libraries.
Sa kabilang banda, binigyang pugay ng University Library ang mga top borrower ng silid-aklatan na ginanap noong ika-1 ng Disyembre sa Infoskilled Awarding Ceremony. Kabilang si Peter sa 27 top borrowers na kinilala sa kanilang pagtangkilik sa sistema ng mga aklatan ng Unibersidad.
Hindi makakaila na bagkus patuloy na nagbabago ang datos ng mga bumibisita sa silid-aklatan at ang paggamit ng mga pisikal na kagamitan dahil sa pag-usbong ng digitalisasyon, ang gampanin ng UPLB University Library ay naka-angkla sa bawat estudyante o bisita, tulad na lamang ni Peter, na patuloy ang pagtangkilik sa serbisyo at materyales, online man o pisikal, na inilaan para sa komunidad.
Sa paglipas ng panahon, ang mga aklatan ang naging tagapagtaguyod sa pagpapalawak at pagbubukas ng pinto upang maging abot-kamay ang impormasyon sa nakararami. Kung kaya naman, sinisikap nito na pagpapatuloy ng pagkatuto kasama ang mga katuwang nito sa kanilang larangan. Mula sa pag-intindi ng mga pangangailangan ng mga gumagamit hanggang sa implementasyon ng mga panibagong teknolohiya, walang pag-aatubili ang aklatan sa patuloy nitong pag-unlad at nanatiling isang institusyong nakatanim sa serbisyo.
Mga sanggunian
Lagas, S., & Isip, J. (2023). Challenges to Digital Services in Philippine Academic Libraries. Philippine Journal of Librarianship and Information Studies, 43(1), 27–38. Retrieved from http://phjlis.org/index.php/phjlis/article/view/133
Macevičiūtė, E. (2014). Research libraries in a modern environment. Journal of Documentation, 70(2), 282–302. https://doi.org/10.1108/JD-04-2013-0044
University of the Philippines Los Banos. (n.d.). History – university library. The University Library. https://library.uplb.edu.ph/history/