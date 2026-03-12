CSS 2026: Kabataan, komunikasyon bilang puwersa ng pagbabago

Ulat nina Christian Karl Babaran at Eya Sytangco
Binigyang-diin ang mahalagang papel ng kabataan at komunikasyon sa pagsusulong ng panlipunang pagbabago sa Communication Students Summit (CSS) 2026 na ginanap noong Marso 6 sa D.L. Umali Hall, University of the Philippines Los Baños (UPLB).
Dinaluhan ng halos 300 mag-aaral mula sa 23 paaralan sa Luzon, Visayas, at Mindanao, tampok sa summit ang temang “COMMFLUENCE: Communicating Influence,” na nakatuon sa kung paano nagiging puwersa ang komunikasyon sa paghubog ng pananaw ng publiko at sa pagsusulong ng makabuluhang pagbabago sa lipunan.
Ayon kay Raymond Balagosa, Director ng UP ADS, may pribilehiyo tayong magbigay-boses sa mga tao at istoryang hindi madalas napakikinggan. Aniya, dahil hindi lahat ay may kakayahang iparating ang kanilang saloobin, responsibilidad ng mga nasa larangan ng komunikasyon na magsilbing tulay upang mailapit sa publiko ang mga kuwento at isyu ng komunidad.
Digital Reportage
Sa talakayan tungkol sa Digital Reportage, ipinaliwanag ni Albert Lirio, social media writer ng ABS-CBN News, na malaki ang responsibilidad ng mga mamamahayag sa digital na panahon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon sa social media.
Ayon sa kanya, bagama’t mahalaga ang pagiging mabilis sa paglalathala ng balita, mas mahalaga pa rin ang katumpakan at kredibilidad ng impormasyon.
“Maaaring ikaw ang mauna, pero hindi ibig sabihin na ikaw ang tama,” aniya, habang binibigyang-diin ang kahalagahan ng fact-checking at responsableng pag-uulat.
Idinagdag din niya na mahalaga ang pagiging malikhain sa digital storytelling upang makuha ang atensyon ng publiko nang hindi isinasakripisyo ang katotohanan.
Advocacy Communication
Samantala, sa usapin naman ng Advocacy Communication, ibinahagi ni Ghillea Pranz Fregidero, isang drag queen at climate activist, kung paano niya ginagamit ang sining ng drag bilang plataporma upang itaguyod ang climate justice. Ayon sa kanya, mahalagang baguhin ang mga naratibo tungkol sa krisis sa klima sa pamamagitan ng malinaw na mensahe at pag-unawa sa target na audience.
Ipinunto rin niya na mahalagang palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa mga usaping pangkapaligiran sa pamamagitan ng edukasyon, kampanya, at sama-samang pagkilos. Para sa kanya, may mahalagang papel ang kabataan sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa climate action at sa paghikayat ng mas maraming tao na makilahok sa mga adbokasiya.
Public Affairs
Sa talakayan naman sa Public Affairs, sinabi ni Bam Alegre na ang komunikasyon ay dapat may malinaw na layunin at direksiyon upang maging epektibong instrumento sa pagbabago ng lipunan.
Ayon sa kanya, nakatutulong ang journalists sa pagkakaroon ng tao ng informed decisions, katuwang ng pagbibigay-diin sa kahalagahan ng accuracy at fairness. Dito rin binigyang-diin ang kahalagahan ng masusing pamamahayag na kumokonekta sa mga tao.
The Role of Youth in Communicating Social Change
Tinalakay rin sa panel discussion na pinangunahan ni VJ Kring Prologo, kasama ang mga content creator na sina Yani Hatesu, RM Cuevas, at Gabe Pineda, ang papel ng kabataan sa paggamit ng digital platforms upang makapaghatid ng mensaheng may kabuluhan.
Ibinahagi ng mga panelist ang kanilang mga personal na karanasan sa paggawa ng content at kung paano nila ginagamit ang kanilang plataporma upang magbahagi ng kaalaman at magbukas ng diskusyon sa mga isyung panlipunan. Ayon sa kanila, mahalaga ang pagiging totoo sa sarili, ang patuloy na pagkatuto, at ang tapang na magsalita kahit sa harap ng mga hamon tulad ng pressure, kritisismo, at impostor syndrome.
Binigyang-diin din nila na ang lakas ng kabataan ay makikita sa kanilang enerhiya, malasakit, at kakayahang magtanong at maghamon ng umiiral na mga pananaw. Para sa kanila, ang pakikipag-usap sa mga taong may ibang paniniwala ay mahalaga upang mapalawak ang diskurso at mas mapalalim ang pag-unawa sa mga isyung panlipunan.
Devcom and the Youth
Ipinaliwanag ni Dr. Maria Celeste Cadiz, dating dekano ng CDC, na ang development communication ay maaaring maging landas ng kabataan upang makibahagi sa pagtugon sa mga suliraning kinahaharap ng Filipino youth, kabilang ang misinformation, mental health and social media pressure, at critical education gaps.
Ayon sa kanya, ang development communication ay isang proseso at approach ng pakikipag-ugnayan sa mga komunidad upang mailabas ang potensyal ng mga tao at makamit ang makabuluhang pag-unlad.
Sa pagtatapos ng summit, binigyang-diin ni Adrienne Amberly Palomar, Deputy Director ng UP ADS, na ang komunikasyon ay hindi lamang paghahatid ng impormasyon kundi isang paraan upang mapalapit ang mga tao sa kaalaman at sa isa’t isa.
“Communication brings people closer to information,” ani Palomar. “Communicators who communicate with heart.”
Tinampukan din ang summit ng mga pagtatanghal mula sa Umalokohan, Inc. bilang opening salvo at ng UPLB Street Jazz Dance Company bilang intermission number sa programa.
Ang Communication Students Summit 2026 ay handog ng UP Alliance of Development Communication Students Inc. (UP ADS).