TOTOO: Pagsusuot ng medyas para mas mabilis makatulog

Ang sabi sabi: Nakakatulong ang pagsusuot ng medyas upang mas mabilis makatulog.
Marka: Totoo
Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagsusuot ng medyas ay nakatutulong sa pagpapainit ng paa, na nagreresulta sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo at pagpapadala ng signal sa katawan na oras na para matulog.
Mahalaga ang sapat at de-kalidad na tulog para sa kabuuang kalusugan. Gayunpaman, marami ang nahihirapang makatulog dahil sa stress, labis na pag-iisip, at iba pang salik. Dahil dito, dumarami ang iba’t ibang sleep hacks na kumakalat sa social media, ngunit hindi lahat ay may sapat na ebidensya. Isa rito ay ang pagsusuot ng medyas tbaog matulog.
May mga nagsasabi na kapag may medyas sila, mas madali silang makapag-relax at makaramdam ng antok. Ngunit ang simpleng gawi na ito ay may mas matibay na batayan sa agham kaysa sa iniisip ng karamihan.
Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Physiological Anthropology, ang mga kalahok na nagsuot ng medyas habang natutulog ay mas mabilis nakatulog at mas humaba ang kabuuang oras ng tulog kumpara sa mga hindi. Ipinapakita nito na ang init ng paa ay may direktang epekto sa sleep onset at sa kalidad ng pagtulog.
Ipinaliwanag naman sa ulat ng NBC Washington na ang pagsusuot ng medyas ay nagdudulot ng vasodilation, o paglawak ng mga blood vessels sa paa. Kapag mainit ang paa, mas mabilis nailalabas ng katawan ang init, na nagreresulta sa pagbaba ng core body temperature, isang mahalagang signal sa natural na circadian rhythm ng tao na oras na para matulog.
Sinusuportahan din ito ng Sleep Foundation, na nagsasabing ang thermoregulation, o ang kakayahan ng katawan na ayusin ang sariling temperatura, ay kritikal sa sleep onset. Kapag maayos ang kontrol ng init, mas madali ang paglipat mula gising patungong pagtulog (Sleep Foundation, 2022).
Sa isang viral video, ipinaliwanag ni Dr. Karan Rajan na ang simpleng pagsusuot ng medyas ay nakakatulong sa blood circulation at temperatura ng katawan, na parang “signal” sa utak na handa na itong matulog. Sa madaling salita, nakakatulong ito upang “ma-prepare” ang katawan para sa pagtulog, dahil naa-activate ang parehong mekanismo na ginagamit ng katawan tuwing gabi. Pinagtibay pa ito ng mga fact-check at science explainers mula sa The Star at IFLScience, na nagsasabing ang mainit na paa ay nakakapag-trigger ng natural na sleep response.
Sinusuportahan din ito ng iba pang lokal na physician-influencers, kagaya nina Dr. Willie Ong at Dr. Kilimanguru.
Sa kabuuan, malinaw na ang pagsusuot ng medyas bago matulog ay hindi lang simpleng habit o comfort trick. May konkretong epekto ito sa katawan, mula sa temperatura hanggang sa sirkulasyon ng dugo, na tumutulong sa mas mabilis at mas maayos na pagtulog. Gayunpaman, maaari pa ring mag-iba ang epekto nito depende sa indibidwal, lalo na kung hindi komportable ang pakiramdam o kung masyadong mainit ang kapaligiran.
– Lourain Anne Suarez/LB Times
PAUNAWA: Ang layunin ng fact-check na ito ay magbigay ng impormasyon at hindi ito dapat ituring bilang medikal na payo o kapalit ng propesyonal na pagsusuri. Para sa wastong diagnosis at paggamot ng anumang karamdaman, kumunsulta sa isang doktor o lisensyadong propesyonal sa kalusugan. Dagdag dito, ang mga ebidensyang nabanggit sa fact-check na ito ay base sa mga kasalukuyang datos nang ito ay mailathala. Maaaring mag-iba ang mga ito kapag may panibagong mga ebidensyang lumabas sa hinaharap.
